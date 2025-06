Los trabajadores tienen muchas opciones de cobrar indemnizaciones con este despido difícil de defender: "La mayoría terminan en improcedencia"

Aunque las diferentes leyes laborales cubren todos los derechos de los trabajadores, también se reconoce en paralelo la potestad de las empresas a tomar medidas contra sus empleados si consideran que sus intereses se han visto perjudicados en la relación laboral...aunque la última palabra la tienen los juzgados y ello puede conllevar que las decisiones empresariales sean tumbadas por los tribunales.

Es lo que sucede en no pocos casos con uno de los despidos más habituales que sufren los trabajadores: el despido disciplinario en el que la empresa alega una bajada de rendimiento del empleado.

El Estatuto de los Trabajadores reconoce, efectivamente, el derecho de las empresas a ejecutar un despido disciplinario (lo hace en su artículo 54, que se puede consultar en este enlace) cuando detecte un "incumplimiento grave y culpable del trabajador". Entre las causas de despido disciplinario, contempla la "disminución continuada y voluntaria en el rendimiento de trabajo normal o pactado".

Es lo que se conoce como un despido disciplinario por bajo rendimiento, una justificación usada con mucha frecuencia por las empresas para poner fin a todo tipo de contratos, pero que en no pocas ocasiones tienen un escaso recorrido cuando los trabajadores deciden recurrirlos.

"Que sepas que va a ser improcedente"

"Si tu empresa te despide con solo y exclusivamente la frase famosa de disminución continuada y voluntaria en el rendimiento que sepas que el despido va a ser improcedente", afirma Juanma Lorente. abogado laboralista. El experto lo explica en un vídeo a través de su perfil de TikTok, en el que asegura que "este despido es bastante difícil de defender".

Lorente da dos razones "muy sencillas". La primera de ellas es que las empresas han de aportar detalles en la carta de despido y no pueden limitarse a esa bajada de rendimiento: "Dime las tareas que yo tenía asignadas, dime las que no he hecho y cuándo no las he hecho, y de esa manera el trabajador podrá defenderse de todas las imputaciones que se le haga en la carta de despido".

El letrado afirma que "si no se explica nada y no te dicen nada, no vas a poder defenderte", algo que ya se convierte en una razón suficiente para que el despido vaya a ser improcedente.

La segunda razón que aporta Lorente afecta a la naturaleza del despido. El abogado asevera que la disminución de rendimiento "es complicado probarla en un juicio", razón por la cual "la mayoría de juicios, incluso cuando está explicada la carta, terminan en improcedencia y en una indemnización para el trabajador".