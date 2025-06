Qué dice la ley española sobre dejar solos en casa a los niños durante el verano y a partir de qué edad podemos hacerlo

El verano está a la vuelta de la esquina, y con él las vacaciones de miles de niños. La temporada estival es un periodo especialmente complicado para los padres que trabajan y no pueden permitirse pagar un campamento o similares. En múltiples ocasiones terminan dejando a sus hijos con algún familiar durante la jornada laboral porque son demasiado pequeños, aunque hay quiénes prefieren dejarlos solos en casa, eso sí, asumiendo unos riesgos contemplados en el Código Civil.

La normativa es clara

Aunque no existe ninguna ley acerca de a qué edad podemos dejar solos en casa a nuestros hijos, hay que tener en cuenta que el artículo 172 del Código Civil establece que puede considerarse situación de desamparo si un menor queda sin la asistencia moral o material necesaria durante cierto periodo de tiempo. Por su parte, el artículo 229 del Código Penal sanciona el abandono de menores con condenas de entre 1 a 2 años de prisión para los padres o tutores si el menor sufre daños.

Esta es la regulación que existe en España con respecto a la práctica de dejar sin supervisión a menores en casa. No se establece ningún mínimo de edad para hacerlo, aunque múltiples expertos de la Sociedad Nacional para la Prevención de la Crueldad contra los Niños (NSPCC por sus siglas en inglés) recomiendan no dejarlos solos antes de los 9 o 10 años, incluso de los 12, por falta de madurez emocional y capacidad para resolver problemas por sí mismos.

De este modo entendemos que a pesar de que no se establece una edad mínima sí que existen ciertos riesgos legales cuando dejamos a nuestros hijos solos en casa, como los que recoge el Código Penal, aunque solo para casos muy concretos.

¿Establecer una edad legal universal?

Atendiendo a esto, la jefa de campañas locales de la NSPCC, Helen Westerman, ha explicado que cuando un "niño no se siente cómodo no debe quedarse solo", de ahí que establecer una edad legal universal para ello resulte poco práctico, ya que depende del niño y no de su edad. "Muchos padres se preguntarán si es seguro dejar a sus hijos en casa sin peligro y si tienen la edad suficiente para salir sin supervisión. Esta puede ser una decisión muy complicada (...) ya que varía de un niño a otro", añade Westerman.

A la hora de decidir si es el momento correcto para dejar a nuestros hijos solos en casa, debemos preguntarnos:

Si están preparados para quedarse solos y cómo actuarían en caso de emergencia.

Considerar si hay algo con lo que pueda hacerse daño y cómo.

Si tiene el teléfono de algún adulto de confianza al que acudir frente a un imprevisto grave.

Aún sabiendo que se trata de una cuestión de madurez emocional más que de edad, en España el 19,1% de los menores de 12 años que han quedado solos en casa en algún momento, un 5% de los cuáles tiene menos de cuatro años, según el informe "Accidentes en la población infantil española" realizado por Fundación Mapfre.