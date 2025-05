Un abogado laboralista avisa que pueden despedirnos por hacer horas extra: "Si trabajas de más sin que te lo pidan, te echarán"

A veces parece que una jornada de ocho horas no es suficiente para terminar todo nuestro trabajo y tenemos que quedarnos de más para completarlo, aunque eso implique sacrificar nuestro tiempo libre, muchas veces sin recibir una compensación a cambio porque, simplemente, nadie nos lo ha pedido. En España, dos de cada cinco trabajadores (41%) ha hecho horas extra fuera de su jornada laboral, de los cuáles solo el 63% indica que están remuneradas (ya sean pagadas o compensadas con horas libres), mientras que uno de cada tres empleados menciona no recibir nada a cambio, siendo los perfiles jóvenes de entre 16 y 24 los que más las echan, según un informe de InfoJobs.

El Estatuto de los Trabajadores detalla en su artículo 35 que "tendrán la consideración de horas extraordinarias aquellas horas de trabajo que se realicen sobre l a duración máxima de la jornada ordinaria de trabajo", por lo que la realización de horas extraordinarias será voluntaria, pero siempre con determinados límites. Si te han avisado en reiteradas ocasiones que no las hagas pero continúas haciéndolo, podrías acabar en la calle.

No eches horas extra sin que te lo pidan

Los que hacen horas extra por decisión propia pensarán que así su empresa les tendrá más en cuenta para futuros ascensos por su compromiso con la compañía, aunque en algunos casos trabajar de más les puede jugar una mala pasada y pueden incluso llegar a ser despedidos. Sí, como lo lees, te pueden echar si echas horas extra.

Es lo que nos explica el abogado laboralista Ignacio de la Calzada en uno de sus últimos vídeos en TikTok, en el que responde a varias preguntas que le lanzan sus seguidores. Una de de estas consultas es si te pueden despedir por trabajar más horas sin que nadie te lo pida, a lo que el experto responde firme y contundentemente que sí.

De hecho, ya ha habido casos. Hace algunos años se hizo viral el caso de un gerente al que ya le habían advertido en varias ocasiones de que no podía hacer más horas de las que le correspondían, dado que si llega una inspección de trabajo, por ejemplo, y la compañía no ha declaración esas horas, se puede meter en un lío. Pero claro, la cuestión es que nadie le ha pedido que haga horas extra, por lo que la empresa podría tomar represalias contra ti si lo haces por decisión propia, pudiendo incluso despedirte.

Ten cuidado con trabajar de más

"La cuestión es que si te despiden a la primera sería un despido improcedente porque sería desproporcionado", explica de la Calzada, añadiendo que si existen varios avisos y la empresa te reitera que no estás autorizado a hacer horas extras, que no las vas a cobrar o que no vengas fuera de tu horario laboral, ahí si que te pueden echar, dado que "puede tener implicaciones incluso negativas para la empresa".

Por tanto, sabemos que pueden despedirte si continúas haciendo más horas de las que te corresponden después de varias advertencias de la empresa pidiéndote que no las hagas, y es completamente legal.

Reclama si no aparecen en la nómina

En el convenio colectivo o en el contrato de trabajo viene recogido cómo se recompensarán las horas extra. Por un lado, se puede optar por abonar las horas extraordinarias económicamente o compensarlas por los tiempos equivalentes de descanso retribuido. Para calcular el pago de las horas extra hay que añadir un recargo del 75%, al valor que tiene la hora ordinaria. Así que habría que multiplicar la hora de trabajo por 1,75.

Ya sea que se realicen durante el día, la noche o en festivos, es probable que sean retribuidas de forma distinta, por eso asegúrate de que las incluyen de forma correcta en tu nómina y revísala con detenimiento.