El Pleno del CGPJ continuará la búsqueda de un acuerdo sobre la presidencia del TS sin fijar fecha para la próxima reunión

El Pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha decidido en su sesión plenaria de hoy continuar la búsqueda de un acuerdo sobre la Presidencia del Tribunal Supremo y del órgano de gobierno de los jueces, sin que se haya establecido una fecha para la reanudación del plenario hasta que se alcance ese consenso.

En la sesión de hoy se ha producido una única votación, en la que según las normas establecidas no ha decaído ningún candidato, después de la cual los vocales han decidido "mantener abiertos los canales de comunicación durante las próximas semanas con el fin de conseguir un acuerdo sobre la persona que ejercerá la presidencia del alto tribunal y del CGPJ", según informa un comunicado de la cúpula judicial.

Acuerdos por razones de urgencia

El Pleno también ha acordado hoy celebrar una reunión el próximo 19 de agosto para, con carácter excepcional y por razones de urgencia, adoptar acuerdos respecto de actos reglados y de aquellos otros que tengan un plazo perentorio y preclusivo.

Los vocales han tomado esta decisión a la vista del informe solicitado el pasado 31 de julio por el Pleno al Gabinete Técnico sobre sus posibilidades de actuación hasta la completa integración del Consejo General del Poder Judicial con la elección y toma de posesión de su presidente o presidenta.

Informe del Gabinete Técnico

El informe señala que el CGPJ está integrado, por imperativo constitucional, "por el Presidente del Tribunal Supremo, que lo presidirá, y por veinte miembros nombrados por el Rey por un período de cinco años" (art. 123.3 CE) y que las competencias que le atribuye el artículo 560 de la Ley Orgánica del Poder Judicial corresponden al órgano conformado con esa composición.

El Gabinete Técnico añade, no obstante, que entre la sesión constitutiva y la toma de posesión del titular de la presidencia del Tribunal Supremo el órgano del CGPJ legalmente previsto es el Pleno integrado por los veinte vocales y que el hecho de que el Consejo no haya completado la composición constitucionalmente exigida "no puede resultar en perjuicio o menoscabo de los derechos de jueces y magistrados respecto de los que se cumple el supuesto de hecho para su reconocimiento".

Así, el informe concluye que "cabe afirmar el carácter justificado" de la adopción por el Pleno, por razones de urgencia y con carácter excepcional, de acuerdos respecto de actos reglados como las prórrogas de licencias de enfermedad, los procedimientos de jubilación forzosa por edad y de jubilación voluntaria, las declaraciones de compatibilidad con actividad docente y el reconocimiento de trienios.

También cabe apreciar la admisibilidad de la adopción de acuerdos por el Pleno respecto de aquellos actos y decisiones que tuvieran un plazo perentorio y preclusivo, como por ejemplo el pronunciamiento sobre medidas cautelares de suspensión en el marco de un recurso administrativo.

La inclusión en el orden del día de esos asuntos, según el informe, requerirá de la unanimidad de los miembros del Pleno -siguiendo la regla prevista en el artículo 45 del Reglamento de Organización y Funcionamiento del CGPJ- y la adopción de acuerdos habrá de sujetarse a la reserva de posterior ratificación por el órgano competente una vez completada la composición constitucionalmente exigida.

Plenos sin resultados positivos

El martes de la semana pasada, el Pleno se encontró con el bloqueo del nombramiento al no ser ninguno de los dos candidatos capaz de conseguir la mayoría necesaria de tres quintos (12 votos).

La del martes era la primera votación que celebraban los 20 nuevos vocales del órgano desde que tomaron posesión del cargo el pasado jueves, tras el acuerdo que PP y PSOE alcanzaron el 25 de junio para renovar un CGPJ que tenía el mandato caducado desde diciembre de 2018.

En el Pleno había siete nombres sobre la mesa: Esperanza Córdoba, Antonio del Moral, Ana Ferrer, Ángeles Huet, Carmen Lamela, Pablo Lucas y Pilar Teso. Tres de ellos partían como favoritos en los primeros contactos entre los vocales del sector conservador y los de ala progresista: Pilar Teso, progresista moderada; Pablo Lucas, progresista moderado propuesto por el sector conservador; y Ana Ferrer, progresista.

Los vocales votaron varias veces para ir descartando nombres de la lista. Finalmente, la votación se redujo a dos: Teso y Lucas, que lograron 10 votos cada uno.

El miércoles, los vocales mantuvieron dos reuniones distintas para tratar de desbloquear el empate. En la primera Teso y Lucas volvieron a empatar. Tras la reanudación y a la vista de que el resultado era inamovible los vocales decidieron no proceder a la votación. La cuestión quedó pendiente de un nuevo Pleno convocado para hoy lunes, que se ha resuelto sin acuerdo