La UE concluye que España topa el despido e insta a que incremente las indemnizaciones

El Comité Europeo de Derechos Sociales (CEDS) falla en contra de España y concluye que incumple el con la Carta Social Europea en materia de despido. Concretamente, el tribunal europeo (similar al de Derechos Humanos, pero en materia laboral) señala que la legislación española no garantiza una indemnización por despido improcedente adecuada para compensar los daños al trabajador. Asimismo, esta indemnización es tan baja que tampoco disuade a las compañías para evitar futuros abusos en el despido.

El sindicato UGT, que en marzo de 2022 denunció ante el Comité a España por incumplir con el despido, ha avanzado este lunes en una rueda de prensa la conclusión, que no se hará pública hasta que el Consejo de Ministros la difunda el próximo lunes.

Fernando Luján, vicesecretario de política sindical de UGT, indicó que el Ejecutivo debe tumbar el límite de 33 días por año por un máximo de dos años para indemnizar el despido y fijar un mínimo de seis mensualidades.

"Adaptar la legislación española porque viola el artículo 24 de la Carta Social Europea no creo que esté en cuestión. Sobre las consecuencias, el empresario tiene que saber lo qué le cuesta incumplir la ley y el daño que se produce porque despide violando el Estatuto de los Trabajadores o la Carta Social Europea", indicó.

Concretamente, el artículo 24 de la Carta establece que todos los trabajadores despedidos sin razón válida tienen derecho a una indemnización adecuada o a otra reparación apropiada.

La resolución del Comité Europeo, además, también abre la puerta a que se determine la compensación por despido caso por caso. Es decir, establecer indemnizaciones a medida, en función de si ha habido algún tipo de discriminación por parte de la empresa que haya podido causar daños morales al trabajador o lucro cesante.

El CEDS ya avanzó el pasado 20 de marzo sus conclusiones en las que apuntó que la legislación española topa el despido improcedente a 33 días por año trabajado con un máximo de dos años y, por tanto, no garantizar una indemnización adecuada o una reparación apropiada al trabajador. Asimismo, también criticó que la norma nacional limitaba a los jueces la capacidad de imponer compensaciones mayores.

No es vinculante

No obstante, cabe indicar que la resolución del Comité Europeo no es vinculante y sirve como base al Consejo de Ministros del Consejo de Europea para que emita una recomendación a España sobre la materia, que en ningún caso supone una obligación. De hecho, otros países como Francia, Italia o Finlandia que también han recibido resoluciones en contra por parte del CEDS al incumplir la Carta en lo relativo al despido improcedente no han modificado su legislación.

Asimismo, la resolución europea tampoco vincula a los jueces españoles en materia de jurisprudencia. Sin embargo, varios jueces nacionales, tras avanzar el CEDS parte de sus conclusiones en marzo, sí han aplicado este criterio en sus sentencias y han incrementado la resolución por despido sin justificar.

El Tribunal Supremo, por su parte, ya analiza la legalidad de incrementar la indemnización por despido por encima de los 33 días, aunque solo en casos de lucro cesante, no por daños morales.