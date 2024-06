Hacienda recomienda a los mutualistas pedir la devolución del IRPF de 2023 por el formulario web si no aparece en la Renta

La Agencia Tributaria pide a los pensionistas que en su día realizaron aportaciones a las mutualidades laborales que si no aparece en su declaración de la Renta de 2023 el ajuste para reducir en el IRPF la parte de la prestación que corresponde a estas antiguas contribuciones soliciten la devolución del impuesto a través del formulario web.

Hacienda habilitó el pasado mes de marzo un sencillo formulario en su página web para que los pensionistas pudieran reclamar la devolución del IRPF de los últimos cuatro años no prescritos, es decir, de 2019 a 2022. No obstante, la Agencia Tributaria avisa en su página web que si en la declaración de la Renta de estos pensionistas no aparece por defecto la reducción porque la Administración no ha conseguido los datos de la mutualidad correspondiente pidan la devolución de 2023 en el mismo formulario, "ya que se trata de un único formulario para todos los ejercicios no prescritos".

La declaración de la Renta de esta campaña incluye automáticamente el ajuste en el IRPF para estos pensionistas, pero siempre que la Administración se haya hecho con los datos de la mutualidad. Hacienda está teniendo problemas para obtener la información de determinadas mutualidades sustitutorias de la Seguridad Social, entre ellas la de enseñanza o aquellas que tenían grandes empresas como la de Telefónica.

En el caso de que la Agencia no tenga los datos, en la declaración del pensionista este mensaje: "No se han incorporado en su declaración determinados datos fiscales, consulte a través del botón "ver datos fiscales" las notas de incorporación y procesa en su caso a su cumplimentación de forma manual si procede. Si usted realizó aportaciones a mutualidades y en sus datos fiscales no se le informa del importe de la reducción de la pensión que podría resultarle aplicable, conforme a la Disposición transitoria segunda de la Ley del IRPF, puede solicitar la misma mediante la presentación de la declaración de Renta 2023 y del formulario que la Agencia Tributaria ha publicado en Sede para su solicitud".

De este modo, el pensionistas tendrá que presentar igualmente su declaración sin la reducción y pedir la devolución de 2023 a través del formulario web.

Inicio de las devoluciones

Cabe destacar que la Agencia Tributaria comenzó a finales de mayo las devoluciones del IRPF a los pensionistas que han enviado el formulario, en vigor desde el pasado 21 de marzo, y de los que se tienen datos. Hasta el momento, ya se han devuelto 124 millones, aunque la Agencia acelerará a partir de ahora las devoluciones.

Los Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) prevén que 4,8 millones de jubilados y también sus herederos podrán beneficiarse de la devolución en el IRPF por haber realizado aportaciones a las antiguas mutualidades.