Beatriz Giménez: "Los usuarios de Paypal donaron 20.900 millones de dólares a ONG y causas de todo el planeta"

Las donaciones benéficas son esenciales para ayudar a quienes más lo necesitan, pero no todo el mundo tiene la posibilidad de donar grandes sumas de dinero o hacerlo de forma periódica a través de una ONG. Según una encuesta realizada por PayPal sobre los hábitos de donación online de los españoles, los principales obstáculos a la hora de donar son la falta capacidad económica y la desconfianza. En concreto, casi la mitad de los encuestados afirman no haber donado dinero porque no pueden permitírselo (45%) o porque no están seguros de que su donación se donará a la causa social elegida (46%).

Durante 2023, casi una cuarta parte de los españoles (23%) ha realizado una microdonación online al comprar por Internet. Las principales ventajas que encuentran en las microdonaciones online en comparación con otras modalidades son que resultan asequibles (39%); que el proceso de pago es rápido y sencillo (39%); que no requieren compromisos a largo plazo con una ONG o causa social (38%); que no es necesario facilitar muchos datos personales ni tampoco bancarios (31%); y que pueden elegir la ONG o causa social a la que desean apoyar cada vez que donan (20%).

Sobre este asunto hablamos con Beatriz Giménez, directora de PayPal Iberia e ingeniera de Telecomunicaciones de formación, acostumbrada a trabajar en proyectos internaciones, ha trabajado para Oliver Wyman, Telefónica y BBVA, entre otros.

La protección de los clientes sigue siendo uno de los principales objetivos de PayPal. En 2023, ¿se ha mejorado aún más la seguridad y la protección contra el fraude? ¿En qué han consistido estas medidas?

La seguridad y la protección de los pagos y los datos de nuestros clientes son los pilares fundamentales de nuestra ventaja competitiva. La confianza es la base de nuestro negocio y la mantenemos con prácticas responsables.

En 2023, mejoramos aún más la seguridad y la protección contra el fraude para que las transacciones de los clientes sean todavía más seguras y prevenir las pérdidas de los vendedores. Entre las medidas adoptadas se incluye la expansión mundial (también en España) de las «passkeys», una credencial digital que permite a nuestros clientes iniciar sesión en PayPal sin tener que recordar ni escribir una contraseña.

Dado que el 69 % de los consumidores españoles están preocupados por la seguridad online, estos avances son fundamentales. Casi seis de cada diez españoles identifican PayPal como un método de pago de confianza, lo que subraya nuestro compromiso de mejorar continuamente la seguridad, garantizar transacciones más seguras para los clientes y prevenir las pérdidas de los vendedores.

¿Cómo contribuye PayPal a generar un impacto positivo en la sociedad?

En PayPal nos mueve una ambición inquebrantable de proporcionar las herramientas financieras necesarias a los consumidores, las empresas y las organizaciones sin ánimo de lucro de todo el mundo para que participen en la economía global, a la vez que hacemos una contribución positiva al mundo.

Nuestro compromiso de apoyar a las comunidades de todo el planeta se pone de manifiesto en acciones tangibles que tienen un impacto significativo. Por ejemplo, en 2023 proporcionamos acceso a 2.700 millones de dólares en capital, muy necesario para ayudar a las pymes a crecer y prosperar, cantidad que asciende a más de 28.000 millones desde 2013.

Otro ejemplo es nuestra colaboración con el Women's World Banking, para empoderar económicamente a las mujeres con rentas bajas de varios países, empleando la tecnología y la innovación a fin de facilitar el acceso de las mujeres al crédito.

Los grupos trabajan con la misión de fomentar los valores de PayPal mediante acciones internas como campañas de concienciación o iniciativas formativas

Entre nuestras prioridades también figuran la gestión responsable y la reducción de nuestro impacto en el medioambiente, al dar respuesta a los riesgos y oportunidades vinculados al cambio climático. Nos enorgullecemos de haber mantenido el 100 % del consumo energético de nuestros centros de datos en todo el mundo con fuentes renovables por tercer año consecutivo, lo que nos permite avanzar en nuestro compromiso de lograr cero emisiones netas de gases de efecto invernadero en 2040. También hemos reducido nuestras emisiones operativas un 75 % desde 2019.

¿Cómo se involucra a los empleados en esta cultura de responsabilidad social corporativa?

Nuestros empleados son fundamentales para avanzar en nuestra misión, y nos esforzamos por crear un entorno en el que todos puedan hacer su mejor trabajo con un sentido de propósito y pertenencia.

Los Grupos de Recursos de Empleados de PayPal son comunidades globales de diversidad e inclusión compuestas por nuestra plantilla, en la que existe una diversidad de capacidades, etnias, culturas, géneros y orientaciones sexuales. Se dividen en ocho grupos centrados en campos específicos, desde la equidad a los derechos LGBTQ o las discapacidades.

Los grupos trabajan para el impulso a la próxima generación de niñas con intereses STEM en las escuelas

Actualmente, más de 9.400 empleados de PayPal en todo el mundo son miembros de alguno de ellos. Los grupos trabajan con la misión de fomentar los valores de PayPal mediante acciones internas como campañas de concienciación o iniciativas formativas.

Externamente, también contribuyen a la sociedad mediante la colaboración con las comunidades locales. Por ejemplo, con la realización de acciones educativas digitales con grupos locales desfavorecidos, el impulso a la próxima generación de niñas con intereses STEM en las escuelas o el apoyo a las comunidades LGBTQ locales.

La forma de donar de los españoles también está cambiando. ¿Qué razones aducen los donantes para preferir las microdonaciones a las donaciones por suscripción?

Los españoles son generosos y quieren seguir siéndolo. El 69% de la población española ha contribuido económicamente a alguna ONG, pero prefiere hacerlo en función de su situación económica y con la libertad de adaptar su generosidad en cada momento.

El crecimiento de las microdonaciones se debe principalmente a su accesibilidad. Por ejemplo, más del 55 % de españoles prefiere donar un euro cuando compra por Internet. Este formato resuelve en gran medida los principales obstáculos a la hora de realizar donaciones, principalmente los que tienen que ver con la situación financiera personal.

La incertidumbre económica limita las donaciones regulares a largo plazo. Sin embargo, las microdonaciones en línea permiten realizar una aportación puntual durante una compra, que se adapta a la capacidad financiera del donante. Además, también hay una cuestión de confianza, ya que el 46% de los encuestados tiene dudas sobre el destino de su donación.

Por eso es esencial contar con un tercer actor que garantice la transparencia, sin necesidad de aportar los datos bancarios. Estas microdonaciones están cambiando la forma de percibir la solidaridad y las organizaciones sin ánimo de lucro deben tener en cuenta este enfoque para diversificar sus campañas de recaudación de fondos y adaptarse a los nuevos hábitos de la sociedad.

¿Cómo influye la edad en este tipo de donaciones?

Hemos constatado que las generaciones más jóvenes, como los Millennials y la Generación Z, son más propensas a realizar este tipo de aportaciones. Casi el 60% de los Millennials y miembros de la Generación Z en España cree que donar 1 euro en el momento del pago al comprar online es la forma más adecuada de colaborar, teniendo en cuenta las circunstancias económicas actuales. Para ellos, la flexibilidad y la practicidad son elementos esenciales a la hora de hacer donaciones.

Claramente, valoran tener la posibilidad de decidir cuánto donar y a qué causa hacerlo cada vez, lo que entronca con la naturaleza de las microdonaciones en línea. Además, estas generaciones tienden a preferir opciones que no les comprometan a largo plazo, como sucede con las tradicionales suscripciones mensuales. Solo el 11% de los miembros de la Generación Z en España ha optado por realizar donaciones recurrentes suscribiéndose a una ONG.

Esta tendencia refleja un cambio en la percepción de la solidaridad, en la que la flexibilidad y la inmediatez adquieren un papel más destacado. Sin embargo, no debemos pensar que esto solo sucede con los jóvenes. Como en otros procesos de digitalización, ellos están atrayendo y educando a otros grupos demográficos respecto a las nuevas formas de comprar y donar en línea.

¿Qué tipo de organizaciones tiene más probabilidades de beneficiarse de las donaciones en línea y por qué?

Las organizaciones que más se benefician de las donaciones en línea son las que se adaptan a las tendencias y preferencias de los donantes modernos, están centradas en causas sociales y medioambientales, y garantizan la transparencia en el uso de los fondos. Además, las entidades que utilizan la tecnología para recaudar fondos y ofrecen opciones de donación flexibles tienen más éxito a la hora de atraer donaciones en línea. Es crucial que comprendan las necesidades de los donantes y adapten sus estrategias en consecuencia.

En España, desde su lanzamiento en noviembre de 2021, "Give at Checkout" ha permitido recaudar más de 630.000 euros

La facilidad de integración de PayPal y la confianza que inspira pueden ayudar a estas organizaciones a atraer a nuevos socios. PayPal proporciona una plataforma accesible y fiable, lo que aumenta su visibilidad y confianza entre los usuarios.

¿Cuál es la estrategia de PayPal a este respecto?

Estamos trabajando para hacer crecer las donaciones en todo el mundo mediante las capacidades de nuestra tecnología. Queremos seguir contribuyendo a que nuestros clientes puedan apoyar las causas y organizaciones internacionales con las que se comprometen.

Con más de 427 millones de cuentas activas en aproximadamente 200 mercados, ayudamos a conectar a las ONG con más donantes de todo el mundo. En 2023, los usuarios de PayPal donaron 20.900 millones de dólares a organizaciones sin ánimo de lucro y causas de todo el planeta a través de nuestras plataformas de donaciones.

Una de estas plataformas es "Give at Checkout", una solución que permite a nuestros usuarios donar 1 euro cuando pagan con PayPal, y puede ayudar a las organizaciones sin ánimo de lucro a aumentar su base de donantes y recaudar más fondos. El registro en esta solución pone a las organizaciones sin ánimo de lucro frente a una audiencia de millones de personas, y no se les cobran tasas por recibir las donaciones.

En España, desde su lanzamiento en noviembre de 2021, "Give at Checkout" ha permitido recaudar más de 630.000 euros y decenas de asociaciones y ONG ya se benefician de este canal de financiación que aporta visibilidad y confianza.

¿Cómo garantizan las organizaciones la seguridad y la transparencia de las donaciones realizadas a través de plataformas en línea?

Con "Give at Checkout", las organizaciones refuerzan su credibilidad gracias a la confianza que los usuarios depositan en PayPal, ya que más de la mitad de los españoles consideran PayPal un método de pago de confianza. Esta reputación garantiza pagos seguros y fiables.

"La generosidad se canaliza a través de las redes sociales gracias a la tecnología"

La política de no exigir una gran cantidad de datos personales o bancarios también incrementa la confianza de los usuarios. Además, PayPal verifica cada organización sin ánimo de lucro que participa en la plataforma, lo que garantiza que las donaciones sirven para apoyar causas dignas de confianza. Esto proporciona seguridad a los donantes y permite que ONG menos conocidas reciban fondos, al tiempo que los usuarios descubren nuevas entidades.

¿Cómo afecta la normativa reguladora a las donaciones en línea y a las organizaciones que las reciben?

La normativa reguladora afecta tanto a las donaciones en línea como a las organizaciones receptoras. Es crucial que PayPal y las ONG colaboradoras cumplan esta normativa para asegurar la transparencia, la confianza de los donantes y el cumplimiento de la ley. Colaboramos estrechamente con las autoridades reguladoras y las organizaciones sin ánimo de lucro para garantizar que nuestra plataforma cumple la legislación local y mundial con el fin de proporcionar una experiencia segura y fiable a los donantes.

¿Qué papel juegan las redes sociales y otras herramientas de marketing digital en el éxito de las campañas de donación en línea?

Según una encuesta que elaboramos para analizar los hábitos a la hora de donar en España, casi el 50% de los españoles recurre a las redes sociales para informarse, una tendencia que se dispara hasta el 74% entre la Generación Z y el 61% en los Millennials. PayPal facilita la accesibilidad incluso a organizaciones con recursos limitados, al integrar fácilmente un canal de donaciones en Internet.

La generosidad se canaliza a través de las redes sociales gracias a la tecnología, especialmente entre las generaciones más jóvenes. Cada donante en línea tiene el potencial de convertirse en un miembro valioso y comprometido de una organización que trabaja por los demás. Es crucial promover este compromiso mediante una comunicación eficaz, mostrar el impacto de las aportaciones y ofrecer la oportunidad de participar activamente en la misión de la organización