Alerta de los técnicos de Hacienda de los fraudes que suplantan a la Agencia Tributaria durante la Renta

El Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) alerta a los contribuyentes del incremento de fraudes telefónicos y por internet suplantando la identidad de la Agencia Tributaria, coincidiendo con el inicio de la campaña de la Renta. Bajo la promesa de un supuesto reembolso de impuestos inexistente, los ciberdelincuentes envían enlaces fraudulentos bajo la identidad de la Agencia Tributaria, pidiendo al contribuyente que aporte datos críticos, como su cuenta bancaria o los dígitos de su tarjeta de débito o crédito.

Los delitos más frecuentes pasan por páginas web falsas que suplantan a la Administración Tributaria que roban a la víctima datos personales o bancarios haciéndole descargar ficheros con virus.

También se realizan fraudes a través de SMS que simulan ser enviados desde la Agencia Tributaria, ofreciendo servicios de atención o información telefónica. Sin embargo, redireccionan las llamadas a la Agencia Tributaria desde sus propios números de tarificación especial que pagarán las víctimas en su factura telefónica.

También ofrecen llamadas para pedir una cita con Hacienda, totalmente falsas, con el único objetivo de ganar dinero cobrándole a la víctima la llamada. Finalmente, también hay aplicaciones que suplantan a Hacienda y que si la persona se la descarga estará facilitando datos a los ciberdelincuentes.

Gestha y Aiuken Cybersecurity recomiendan no abrir mensajes desconocidos o que no se hayan solicitado, no contestar a estos mensajes, entrar solo a la web oficial de la Agencia Tributaria y llamar solo a teléfonos de información o gestión de citas oficiales publicados en dicha web oficial.