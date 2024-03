Las asociaciones de personas con altas capacidades piden que se reduzca el sesgo en la detección de las niñas

El día 14 de marzo se celebra el Día Internacional de las Altas Capacidades en el que se busca poner de manifiesto que no se puede esperar más para que niños y niñas de Alta Capacidad Intelectual sean identificados tempranamente y sus necesidades específicas de apoyo educativo sean atendidas de forma correcta, ya que las personas de Altas Capacidades se caracterizan por tener una forma diferente de ser y de comprender el mundo. Aprenden de forma diferente y sienten de forma diferente. Además de soportar emociones mucho más intensas. persona con altas capacidades no es sinónimo de superdotado o superdotada.

Marta Mouje, presidenta de la Asociación Madrileña de Altas Capacidades Intelectuales de la Zona Norte de Madrid (AMACI) afirma que "pedimos una escuela inclusiva y que se apliquen medidas proactivas de identificación que no se están llevando a cabo, incumpliendo la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOMLOE)".

AMACI denuncia que "en la Comunidad de Madrid menos de un 1% está detectado cuando hay estudios de que un 10% de la población posee altas capacidades".

Los expertos afirman que estas personas tienen gran capacidad de aprendizaje, una memoria excepcional y habilidad destacada en áreas concretas como las matemáticas, la música, el arte, el lenguaje, con una mayor creatividad, pero con un pensamiento divergente.

"La realidad es que siete de cada diez evaluaciones de altas capacidades corresponden a niños. Y esto no es porque haya más niños que niñas con altas capacidades sino que, por diversas razones, e ellas no se les está detectando y por lo tanto no se están evaluando. Hablaremos de si el camuflaje de estas altas capacidades es una de sus características o si se trata de un mecanismo de defensa. También conoceremos el efecto que la familia y la sociedad ejerce sobre ellas y como en muchas ocasiones existe un fuerte represión del talento y la creatividad en el sexo femenino. Y veremos cómo solucionar esto, qué medidas se pueden adoptar para visibilizar a estas niñas", señala a Olga Ramírez, moderadora del ciclo de conferencias 'Hablemos de', que se van a desarrollar en el Salón de Actos de la facultad de Formación y del Profesorado y Educación. Universidad Autónoma de Madrid, el próximo día 16, en esta ocasión Sesgo de género en las Altas capacidadessobre a partir de las 11 horas.

Previamente, el propio 14 de marzo, Día Mundial de las Altas Capacidades, el Departamento de Pedagogía de la Universidad Autónoma de Madrid (EMIPE) prepara junto con sus estudiantes, un espacio de talleres y actividades para que otros profesionales, familias, niños y niñas con altas capacidades y personas interesadas, puedan escuchar a especialistas y participen activamente. III Jornadas del día Mundial de las Altas Capacidades.

En esta ocasión, AMACI participa y colabora estrechamente para que este evento sea una gran fiesta por las altas capacidades intelectuales. En la Facultad de Formación del Profesorado y Educación de la UAM disertará Jana Martínez Piqueras, especialista en altas capacidades, neurociencia, inteligencia emocional y metacognición, para hablar de "Qué no son las Altas capacidades". El evento finalizará con un concierto conmemorativo.

La identificación temprana es crucial para proporcionar un apoyo emocional, educativo, familiar y social adecuado. Por eso los objetivos de este protocolo giran en torno a proporcionar pautas para la identificación y fomentar la colaboración y sensibilización de las familias. La aplicación se hace a través de las asociaciones de Alta Capacidad Intelectual y consiste en una búsqueda activa dentro de las familias de la asociación sean nuevas o no, según las posibilidades de cada entidad.

El Protocolo PIPNAC (Protocolo de Identificación Proactiva de Niñas con Altas Capacidades), puesto en marcha por ACTEF - Altas Capacidades de Ibiza, es un conjunto de directrices y procedimientos diseñados para detectar y evaluar a niñas y jóvenes con altas capacidades intelectuales que se está desarrollando en el entorno de las asociaciones.

Mediante PICNAC se contribuye a sensibilizar sobre la importancia de las altas capacidades y a la necesidad de aplicar protocolos proactivos para identificar a las niñas y jóvenes, para que exista la igualdad de oportunidades y de derechos que en estos momentos se les está negando.

No se trata de un dictamen de altas capacidades completo, pero todos los participantes recibirán un informe firmado por un psicólogo colegiado donde se explican los resultados obtenidos y se recomiendan unas pautas en base a lo observado en estas pruebas. Con esta iniciativa, se pretende ayudar a esas personas que tienen sospechas de que sus hijos o ellos mismo poseen altas capacidades intelectuales. Con eso conseguiremos responder muchas preguntas a los mayores y que los más pequeños puedan ser atendidos debidamente en sus centros educativos.