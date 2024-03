Hacienda facilitará a pymes y autónomos en un sistema la facturación digital y su envío inmediato al fisco

La Agencia Tributaria habilitará a autónomos y pequeñas empresas un único sistema gratuito para que puedan realizar a través de él la facturación electrónica y también puedan cumplir con la segunda nueva obligación de que estén verificadas y se puedan compartir de forma inmediata con fisco, ambas medidas exigibles para 2025.

Hacienda, finalmente, ha decidido fusionar estas dos herramientas en un único sistema que pondrá a disposición de los contribuyentes antes de julio de este año, según señaló Bartolomé Borrego, vocal adscrito en la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT), durante la jornada sobre el reglamento de sistemas informáticos de facturación organizada por Wolters Kluwer.

Estas nuevas obligaciones en materia de facturación proceden de dos normas distintas. De un lado, la ley para prevenir el fraude fiscal impone a las compañías con menos de seis millones de facturación la remisión instantánea de las facturas a la Agencia Tributaria y de otro, la Ley Crea y Crece exige a empresas y autónomos emitir facturas de manera exclusivamente digital. Inicialmente, la Administración había anunciado la creación de dos sistemas gratuitos para ayudar a que micropymes y autónomos cumplan con estas obligaciones, pero finalmente ha decidido fusionarlos en uno.

Este sistema solo estará destinado a compañías que realicen menos de cien facturas al año, tal y como ya apuntó el Ministerio de Hacienda en el proyecto de orden para desarrollar las especificaciones técnicas de los programas informáticos de facturación. No obstante, la Administración, ante las quejas recibidas por las compañías, estudia en la actualidad elevar el umbral por encima de las cien facturas.

Programas de ofimática

Los nuevos requisitos que exige Hacienda para los sistemas informáticos de facturación apuntan a desterrar el uso de programas de ofimática (como Word o Excel), los más usados en la actualidad por empresas y autónomos. Fernando Matesanz, socio de fiscal de ETL Global, explica que la norma define lo que es un sistema informático de facturación como aquel que es capaz de cumplir tres funciones: la entrada de información de facturación, conservar la información de facturación y procesar la información de facturación.

"La Administración pretende que haya una trazabilidad desde que se mete a un cliente en el sistema con una orden de compra, hasta que se transforma en una factura. Y los sistemas de ofimática habituales no cumplen las tres funciones. Pueden cumplir la primera y la tercera, pero no la de conservar la información. Parece ser que una aplicación normal de ofimática no será un sistema de facturación", señala Matesanz al respecto. Asimismo, añade que lo más probable es que la Agencia Tributaria acabe aclarando este aspecto ya que es una de las dudas más comunes entre los afectados.

El objetivo de Hacienda es que pymes y autónomos acaben utilizando el sistema bautizado como Verifactu, de momento voluntario, para la emisión de facturas ya que también permite su remisión inmediata a la Agencia Tributaria. Además, este sistema incluye un código QR en las facturas que cualquier cliente podrá escanear y remitir al fisco para su cotejo. Si la Administración ya tiene los datos de la factura, facilitará al comprador información de la misma. Si no tiene esta información implicará que la compañía no ha hecho los deberes y Hacienda hará lo que proceda.