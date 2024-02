El Supremo abre la puerta a reclamar al Estado el impuesto de 'la plusvalía' si no hubo incremento de valor

El Tribunal Supremo (TS) abre la puerta a reclamar al Estado responsabilidad patrimonial por el impuesto de la plusvalía, cuyo método de cálculo fue anulado por el Tribunal Constitucional (TC) en 2021, pero solo en los casos en los que no se dio incremento del valor del terreno. Así lo deja entrever el Alto Tribunal en cuatro sentencias que desestiman las demandas de responsabilidad patrimonial contra el Estado al considerar que sí hubo riqueza.

El Supremo matiza que en los cuatro casos analizados no se puede considerar que el abono del impuesto fuese antijurídico ni realizara un daño efectivo por el que el Estado tenga que resarcir al contribuyente puesto que en todos los casos se reconoció un incremento del valor de los terrenos y, por tanto, una manifestación de riqueza real o potencial cuyo gravamen resulta plenamente compatible con la Constitución, según el Alto Tribunal.

El Supremo, con estas sentencias, salva al Estado de indemnizaciones masivas por la anulación de este impuesto, pero sí que abre la puerta a posibles resarcimientos tras analizar caso por caso.

La sentencia explica que el TC no declaró inconstitucional el impuesto ni el hecho imponible (incremento de valor de los terrenos) sino el método de cálculo para obtener la base imponible ya que podía dar lugar a una carga fiscal excesiva. "Lo que considera inconstitucional es la exclusión, como alternativa también legítima y necesaria, de la estimación directa de la base imponible", apunta el Supremo. Así, recuerda que tras el fallo, el Ejecutivo reformó la Ley Reguladora de las Haciendas Locales para introducir "una regla de salvaguarda" permitiendo el sistema objetivo de determinación de la base imponible como optativo cuando el contribuyente no haga uso de la estimación directa del incremento del valor. "El Tribunal Constitucional no considera ilegítimo el impuesto, ni siquiera el método de estimación objetiva de la base imponible hasta ahora utilizado. Lo que sí considera contrario a la Constitución es la exclusividad de ese método", dice el Supremo.

Por tanto, concluye que para que el pago de la plusvalía sea antijurídico o haya un daño efectivo desde la perspectiva de responsabilidad patrimonial, "es preciso que se acredite a través de los medios de prueba establecidos en el ordenamiento tributario que el hecho imponible (incremento de valor) no se ha producido o que se ha producido en cuantía distinta a la establecida por la Administración con su método de estimación objetiva, o que las reglas de cálculo aplicadas eran incorrectas. Ninguno de estos extremos resultó acreditado en el presente caso pese a la utilización de diferentes medios de prueba por parte del actor".

Uno de los fallos, de este 2 de febrero y del que fue ponente el magistrado Carlos Lesmes, apunta, en contra del criterio de la Administración General del Estado, que los ciudadanos sí pueden pedir responsabilidad patrimonial al Estado por el impuesto de la plusvalía, puesto que el Tribunal Constitucional no limitó este aspecto en su sentencia. La Corte de Garantías solo limitó los efectos de su fallo a casos en los que no hubiera habido aún liquidaciones firmes o sentencia firme. Es decir, cerró la puerta a reclamar a todo el que no hubiera impugnado antes de su sentencia la liquidación de la plusvalía o no la hubiera llevado a los tribunales. Sin embargo, el Supremo dice que el Constitucional no estableció límites a la responsabilidad patrimonial.