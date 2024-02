El TJUE ratifica la multa de 880 millones a Scania por pactar el precio de los camiones

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha ratificado la multa impuesta por la Comisión Europea en 2017 a Scania por 880,5 millones de euros por participar en el cártel de camiones. Es decir, por ponerse de acuerdo con otras firmas competidores para fijar los precios de los vehículos y así incrementar los precios brutos de los mismos en el Espacio Económico Europeo (EEE) durante 14 años, desde 1997 hasta 2011.

El Tribunal General de la Unión Europea (TGUE) ya ratificó la sanción hace dos años, el 2 de febrero de 2022, pero Scania recurrió el fallo al considerar que el tribunal no evaluó la imparcialidad de la Comisión Europea. Concretamente, Scania argumentó que el hecho de que la Comisión se encargara de adoptar la decisión en 2016 de la existencia de un cártel de camiones y que ese mismo equipo realizara la investigación contra Scania demostraba la imparcialidad de la institución. El TJUE, en su fallo de este jueves del que fue ponente el magistrado MM. Jarukaitis, señala que Scania no logró demostrar la falta de neutralidad de la Comisión y añade que el mero hecho de que el equipo fuese el mismo "no pone en entredicho, por sí mismo y al margen de cualquier otro elemento objetivo, la imparcialidad de esta institución".

Por otro lado, la compañía también apuntó que el TGUE incurrió en error de Derecho al calificar que el alcance geográfico de la conducta de Scania se extendía a la totalidad del EEE, cuando, según la firma, se circunscribía solo a Alemania. El TJUE rechaza este argumento y señala que cuando la Comisión impuso la multa a Scania no había prescrito el periodo para imponerla, puesto que las infracciones terminaron el 18 de enero de 2011, día en que empezó a correr el periodo de prescripción de cinco años y la investigación de la Comisión se inició antes del fin de esos cinco años.

La sanción a Scania está relacionada con la investigación de otros cinco fabricantes (MAN, DAF, Iveco, Daimler Mercedes y Volvo/Renault) a los que la Comisión sancionó en 2016 por fijar precios (en España hay más de 15.000 afectados) y a los que Europa multó con 2.900 millones de euros. Scania decidió no participar en el procedimiento amistoso y por eso se llevó una investigación por separado contra la firma.