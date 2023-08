Es posible aplicarse el mínimo por ascendientes en el IRPF aunque el padre se encuentre internado en una residencia

El contribuyente cuyo progenitor no convive con él, pero cuenta con un grado de discapacidad superior al 33%, puede aplicar el mínimo por ascendientes y por discapacidad siempre que aquel se encuentre internado en un centro especializado, según reconoce la Dirección General de Tributos, en una consulta vinculante, de 2 de junio de 2023.

No obstante, la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) exige que dicho ascendiente no tenga en el ejercicio en cuestión rentas anuales, excluidas las exentas, superiores a 8.000 euros, y, que no presente en el ejercicio declaración por IRPF con rentas superiores a 1.800 euros, y, además, se cumpla el requisito de que dicho ascendiente dependa económicamente del contribuyente,.

Regulación específica

Así, señala Tributos, sólo en el caso de que se cumplan todos los requisitos exigidos en los artículos 59 y 61 de la Ley del Impuesto, el contribuyente tiene derecho al efectuar su declaración del IRPF a la aplicación del mínimo por ascendientes y al mínimo por discapacidad correspondiente (artículo 60 de la LIRPF), siempre que este último tenga acreditado un grado de discapacidad igual o superior al 33%, de acuerdo con el procedimiento del artículo 72 del Reglamento del IRPF.

En cualquier caso, concluye esta entidad en su consulta vinculante, la concurrencia del requisito de dependencia económica, constituye una cuestión de hecho, que deberá poder ser probada por cualquier medio de prueba admitido en Derecho, según dispone el artículo 106 de la Ley General Tributaria (Ley 58/2003, de 17 de diciembre,), ante los órganos de gestión e inspección de la Administración tributaria a quienes corresponderá valorarlas, a requerimiento de los mismos, siendo éste el momento, y no otro anterior, de aportar las pruebas que estime oportunas.