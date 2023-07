El Supremo determina que Hacienda no puede exigir a un menor responsabilidad solidaria de la deuda de sus padres

El Tribunal Supremo determina que Hacienda no puede hacer a un menor responsable solidario de las deudas de sus padres, cuando estos optan por la tributación conjunta en el IRPF como unidad familiar. En una fallo conocido este martes, el ponente y magistrado Luis María Díez-Picazo, señala de un lado que hacer responsable al menor supone un trato discriminatorio frente a los hermanos mayores de edad, puesto que a estos no se les considera miembros de la unidad familiar.

Además, por otro lado, apunta que el menor (entonces de 10 años) no pudo asentir o discrepar de la decisión de sus padres de optar por la tributación conjunta de la unidad familiar, que aunque era más beneficiosa para ellos, era más perjudicial para él. "La legislación tributaria no contempla ningún medio para solucionar este posible conflicto de intereses y ello contrasta con lo que ocurre en el ámbito puramente civil, donde es posible nombrar a un defensor cuando en algún asunto los progenitores tengan un interés opuesto al de sus hijos no emancipados", señala el Alto Tribunal.

La Ley Foral Navarra del IRPF dispone que las personas físicas integradas en una unidad familiar que optan por la tributación conjunta quedan solidariamente sometidas al impuesto como sujetos pasivos, sin perjuicio del derecho a prorratear entre sí la deuda tributaria. El Supremo considera que la norma pone a los menores a reparo de la responsabilidad solidaria cuando no han obtenido ninguna renta y, por esa misma razón, sus bienes y derechos (si los tienen) no han influido en la producción del hecho imponible.

Asimismo, el Supremo también recuerda en su sentencia que el Tribunal Constitucional ya estableció que no puede exigírsele responsabilidad solidaria a alguien que en la lógica de un impuesto personal y directo no resultaría obligado a pago alguno.