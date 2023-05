El Supremo da la razón a un beneficiario que renunció a su pensión para seguir cotizando

El Tribunal Supremo (TS) ha dado la razón a un beneficiario que decidió renunciar a la pensión por jubilación tras haber recibido por parte de la Seguridad Social la notificación de su concesión, para reclamarla posteriormente una vez que ha acumulado más horas cotizadas y lograr una cuantía mayor en beneficio de sus intereses.

El Alto Tribunal se pronuncia y declara que el hecho de renunciar a la pensión por jubilación para solicitarla con posterioridad no es una situación "irreversible" ni una "renuncia" al derecho a la jubilación.

El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana argumenta que no es posible renunciar a una pensión por jubilación una vez que ha sido concedida, ya que la única condición legal para su renuncia es el fallecimiento del pensionista.

La Sala de lo Social, sin embargo, ha desestimado el argumento del tribunal valenciano al dictaminar que la renuncia de la jubilación no está prevista en la norma, pero tampoco está prohibida "porque la situación descrita no implica, en modo alguno, una renuncia al derecho a la prestación de jubilación, sino la manifestación de no querer disfrutarla en la cuantía reconocida para solicitarla más adelante".

El Supremo entiende que el hecho de posponer la pensión por jubilación no equivale a una renuncia de la misma, sino que el beneficiario toma la decisión de tomar dicha pensión cuando lo considere necesario acorde a sus intereses y cuando se den "otras circunstancias (de carencia y cotización) que puedan suponerle una prestación mayor".

La solicitud de jubilación no resulta obligatoria para quienes cumplan la edad ordinaria de jubilación; y, por otro lado, que el propio sistema permite e, incluso, incentiva la prolongación de la vida activa y, con ello, el retraso en la solicitud de la jubilación.