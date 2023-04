El ICAM exige un Pacto de Estado por la Justicia ante el abandono de la institución y del turno de oficio

El decano del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (ICAM), Eugenio Ribón, pidió este miércoles al Ejecutivo un Pacto de Estado por la Justicia ante el actual "colapso que viene en cadena" y que está sumergiendo a la Administración de la Justicia en su "momento más oscuro", en referencia a las actuales protestas contra el Gobierno por parte de los funcionarios de Justicia, la amenaza de huelga de jueces y fiscales, la concentración de este jueves para reclamar dignidad para el turno de oficio y los paros de los LAJ que finalizaron en marzo tras dos meses.

El decano señaló que la falta de regulación en la ley de asistencia jurídica gratuita de la retribución por asistir a personas jurídicas (empresas) deja a los abogados en una situación que no se puede mantener en el tiempo y se dirige hacia un "choque de trenes". El Colegio ha pedido en varias ocasiones al Ministerio de Justicia solucionar el asunto, sin respuesta.

"La abogacía está en una situación de riesgo. La ley de asistencia jurídica gratuita no se ha adaptado a las personas jurídicas, nos piden la designación de un compañero de oficio y no se le retribuye nada, cero euros, porque no existe un reconocimiento de las personas jurídicas. Mucho nos tememos que en los próximos requerimientos que se cursen al colegio no tendremos compañeros disponibles para atender esa labor de esclavitud que nos están solicitando", aseguró.

Ribón denunció esta situación durante una rueda de prensa celebrada este miércoles en el ICAM para hacer balance de los primeros 100 días al frente del colegio. Precisamente este jueves 27 de abril tendrá lugar una concentración ante el Congreso de los Diputados de la abogacía a nivel nacional para reclamar la dignidad del turno de oficio. El ICAM abrirá sus puertas para los letrados que lleguen de otros puntos del país para ofrecerles comida o una zona de trabajo.

El decano señaló que desde el ICAM, en aquellos supuestos en que les llegue una renuncia de un abogado por esa falta de retribución para las empresas, amparará la renuncia porque no pueden "dar beneplácito a una situación de esclavitud". En otro orden de cosas, también avisó que en aquellos supuestos en los que un abogado solicite la suspensión de un señalamiento por una causa motivada, como una enfermedad, y sea denegada por el órgano judicial, con independencia del recurso que pueda interponerse, el ICAM va a tomar parte activa con medidas que irán desde la denuncia disciplinaria hasta una posible interposición de una querella contra el órgano judicial.

Ribón recordó que la ley de asistencia jurídica gratuita es de 1996, desde entonces se han producido diversas reformas, pero no se ha adaptado a la situación actual y ni siquiera se ha actualizado el IPC al turno de oficio.

Respecto a la convocatoria de huelga de los jueces y los fiscales para el 16 de mayo y las actuales acciones que están tomando los trabajadores de la Administración de Justicia para lograr una mejora de los salarios, que también incluyen paros totales, el decano admitió que el detonante de las movilizaciones fue la huelga de los Letrados de la Administración de Justicia (LAJ), que tras dos meses consiguieron una mejora en los salarios. Sin embargo, matizó que el origen está en el abandono continuado de la Administración de Justicia por el actual Gobierno y los anteriores. "Nunca hemos tenido un Pacto de Estado por la Justicia. Esa ausencia de compromiso político ha ido deteriorando las relaciones. Al margen del maltrato económico al turno de oficio, no podemos continuar con ese maltrato institucional de falta de acceso a expedientes judiciales o la ausencia de facilitación de copias del expediente", señaló.

Asimismo, apuntó que la actual huelga de funcionarios de Justicia va a tener un efecto "gravísimo" por la dilación en la tramitación de los procedimientos.