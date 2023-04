Los sindicatos de Justicia convocan seis jornadas de huelga total para el mes de mayo

Los sindicatos de Justicia han anunciado este martes nuevas medidas de presión ante la falta de oferta económica presentada por la Administración durante la reunión de cinco horas convocada este lunes. A partir de ahora, el comité de huelga ha modificado el formato de paro parcial y y pasarán a realizar jornadas de huelga de 24 horas.

El comité de huelga amplía las jornadas de huelga general en el sector en seis días más durante mayo y se suman nuevos paros totales para los días 9,10, 11 16, 17 y 18 de mayo como medida de presión ante la negativa del Ministerio a presentar una propuesta económica en la reunión que mantuvieron este lunes 24 de abril.

Reclaman el cese de Llop

Los sindicatos de Justicia, a su vez, exigen la dimisión de la ministra de Justicia, Pilar Llop, por su "inactividad" y su "incapacidad" para solucionar el conflicto al no aparecer por las mesas de negociación. Además, han advertido que en caso de que no renuncie de forma inmediata, reclamarán al Gobierno su cese automático.

El motivo principal, según los sindicatos, es por su incapacidad para negociar y afean que la ministra se encontrara en la feria de Sevilla en lugar de estar negociando con el colectivo para acabar con el conflicto. "Su absoluta incapacidad para intentar solucionar un conflicto muy grave en Justicia y por ello exigimos la dimisión de la ministra de forma inmediata y en caso contrario pedimos a Sánchez que cese su cargo", expresan.

Negociaciones rotas

Los sindicatos han reconocido que con la falta de oferta y el fracaso absoluto de la reunión entre Justicia y los sindicatos, las negociaciones están actualmente rotas, hasta que la Administración proponga una oferta económica acorde al trabajo que realizan los funcionarios.

En caso de que no planteen una oferta encima de la mesa, el comité de huelga ha advertido que las medidas de presión seguirán incrementándose y no descartan la posibilidad de convocar una huelga indefinida, aunque manifiestan que esa media "aún no está decidida".

El Ministerio de Hacienda y Función Pública fue la que firmó el acuerdo con los letrados y reclaman que dicha Administración "de la cobertura presupuestaria y participe en la negociación para solucionar el conflicto". Y avisan que en caso de que no haya un cambio de actitud, "las medidas van a seguir endureciéndose y la huelga seguirá el tiempo que haga falta", concluyen los sindicatos.