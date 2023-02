La reunión para frenar la huelga de letrados se retrasa al menos hasta el 1 de marzo

Según un comunicado del comité de huelga de los letrados de la Administración de Justicia (LAJ) no habrá una nueva reunión para desencallar el conflicto. Los funcionarios de la Administración, poco después de solicitar una nueva reunión este lunes, han recibido un mensaje por parte del Ministerio donde se no les ha notificado que no habrá una nueva negociación hasta el 1 de marzo mínimo, una solución que desde el comité tachan de "sencillamente escandaloso".

"Cuando siguen suspendiéndose miles de actuaciones judiciales cada día en España, y cuando siguen bloqueados cientos de millones de euros, Pilar Llop no tiene tiempo en la agenda para resolver el problema más grave que se recuerda en la Administración de Justicia", apuntan los letrados en su comunicado.

El comité se ha mostrado con una actitud tremendamente molesta, quienes consideran que las actuaciones del órgano jurisdiccional de Pilar Llop es de las mayores "irresponsabilidades en un cargo público" y avisan de que aquí a la próxima reunión programada (en teoría para el 1 de marzo pueden producirse 70.000 suspensiones más, y pueden quedar bloqueados otros más de 200 millones de euros, frente a los más de 600 millones que ya hay. No obstante, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ya elevó esta cifra la semana pasada a 1.300 millones.

Asimismo, instan a Pedro Sánchez a tomar medidas y ordenar una convocatoria urgente para que el comité pueda plantear las fórmulas en las que ha estado trabajando y pueda solucionarse el conflicto. Este próximo miércoles, convocarán una rueda de prensa para informar de la situación actual y de los compromisos del Ministerio de Justicia pactados el pasado mes de abril.