Justicia se reúne este jueves con los letrados en huelga sin intención de aceptar sus peticiones

El Ministerio de Justicia y los Letrados de la Administración de Justicia (LAJ), en huelga indefinida desde el pasado 24 de enero, se reúnen este jueves por primera vez desde el inicio de los paros.

El secretario de Estado de Justicia, Tontxu Rodríguez, ya puso este miércoles de manifiesto que rechaza de pleno una de las principales pretensiones de los letrados, la llamada 'cláusula de enganche', que está destinada a fijarles un salario que supone el 85% de lo que cobra un juez.

"Ellos son letrados de la Administración de Justicia, no son jueces ni fiscales, y por lo tanto no pueden cobrar lo que cobran jueces y fiscales", señaló Rodríguez. Asimismo, señaló que a lo largo de 2022 se reunieron en 35 ocasiones y presentaron once reivindicaciones, de las que aceptaron diez, entre ellas, un aumento de sueldo de cara a este año que "roza el 15%".

Por su parte, la ministra Pilar Llop dijo este miércoles en el Congreso, en respuesta a una pregunta planteada por el PP, que está "en condiciones" de tener un "diálogo honesto" con los letrados.

"Predisposición" de los letrados

Los letrados aseguran que están dispuestos a dialogar con el Ministerio e irán varios representantes desde Barcelona, Zaragoza, Sevilla, Alcira y Vigo "con la predisposición de solucionar el conflicto". "En manos del Ministerio de Justicia está que a partir del viernes la actividad en los juzgados y tribunales se normalicen", aseguran en un comunicado.

La huelga ya ha cancelado más de 152.000 juicios y vistas en España y mantiene más de 560 millones consignados en los juzgados sin entregar, según los últimos datos aportados por las asociaciones convocantes.