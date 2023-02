La Justicia de Madrid ordena repetir un juicio tras la ausencia de un abogado por el nacimiento de su hijo

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJCAM) ordenó repetir el juicio al que no pudo presentarse el abogado, José Luis Velasco, al que no pudo asistir debido a que el acto se celebrara siete horas después del nacimiento de su hijo.

"Me da rabia no haber podido atender a mi mujer, con una cesárea, ni a mi hijo por estar realizando más de 80 llamadas al órgano judicial sin respuesta y tener que personarme. Y quiero ser el último, que no vuelva a pasar", denuncia Velasco, quién reivindica que "ya no se trata de tener comprensión o empatía con el profesional de la abogacía, es tener sentido común", declara Velasco.

El abogado acudió a la plataforma digital LexNet para informar que su mujer había sido ingresada en el hospital de urgencia a la espera de dar a luz, sin embargo, la Abogacía afirma que el Juzgado no abrió el documento pasados dos días.

"Me llamaron para decirme que archivaban el caso porque no me había presentado. Tuve que estar más pendiente del juzgado que de mi hijo y mi mujer porque me estaba jugando el carnet colegial. Me dijeron que no iban a tomar ninguna medida de gracia, que solo se concede una vez y por algo extraordinario" denuncia el abogado.

Con la orden del TSJCAM, no se ha declarado la fecha del juicio. Por otro lado, y para que no vuelva a producirse este tipo de acontecimientos, reclama la elaboración de un sistema más rápido y efectivo porque no solo afecta a los ciudadanos, sino también porque perjudica a "clientes, abogados y padres".