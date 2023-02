El Gobierno andaluz recurre al TC el impuesto a las grandes fortunas: "Otra chapuza"

Lo había anunciado el presidente Juanma Moreno, pero hoy se ha tomado la decisión formal. El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha acordado interponer un recurso ante el Tribunal Constitucional (TC) contra el Impuesto temporal de solidaridad de las grandes fortunas (Itsgf) establecido por el Ejecutivo de Pedro Sánchez. En su recurso, el gobierno andaluz pide la suspensión cautelar del mismo hasta que se produzca una sentencia definitiva. Andalucía se suma así a Madrid, que ya emprendió el mismo camino en enero.

Tanto la consejera de Hacienda, Carolina España, como el portavoz del Gobierno, Ramón Fernández Pacheco, han insistido en llamar al nuevo impuesto "el impuesto contra Andalucía", ya que fue la decisión del ejecutivo de Juanma Moreno de eliminar Patrimonio lo que provocó la reacción.

"Lo que trata este impuesto es dejar sin efecto las bonificaciones de la comunidad andaluza. Algo sin precedentes, nunca un impuesto estatal se había superpuesto con tanto descaro a una cuestión autonómica. Un nuevo impuesto que no se puede ceder a las comunidades. Pero el País Vasco y Navarra pueden concertar. ¿Dónde está la armonización? Se ha aprobado exclusivamente por la eliminación del Impuesto del Patrimonio en Andalucía. Meses antes Podemos había presentado en el Congreso de los Diputados una PNL en esta línea y el PSOE se opuso argumentando que era una recentralización de política tributaria, doble tributación, que invadía una competencia autonómica, que había riesgo de solapamiento y que tenía dudosa eficacia recaudatoria" ha explicado la consejera España.

Los argumentos

El recurso se sustenta en tres argumentos: el impuesto a las grandes fortunas supone una "invasión de las competencias normativas de la comunidad", recogidas en la Constitución, en el Estatuto de Autonomía andaluz y en la Ley Orgánica de Financiación de las comunidades autónomas (Lofca); vulnera además del artículo 23 de la Carta Magna en cuanto al procedimiento para aprobar este impuestos, que se ha hecho a través de una "enmienda a una ley por la que se creaban otros dos impuestos"; y representa además una vulneración del principio de seguridad jurídica recogido en la Constitución en cuanto que modifica de forma súbita una norma sin dar oportunidad a los afectados a oponerse a ella por los cauces legales y a tomar las disposiciones que consideren necesarias para defender sus derechos.

La consejera ha indicado por un error técnico del gobierno de Pedro Sánchez -"otra chapuza legislativa", ha insistido- se estima que que cerca de 1.000 personas en Andalucía tendrían que pagar el nuevo Impuesto de solidaridad (afecta a los patrimonios netos superiores a 3 millones de euros), frente a las 19.000 personas que pagaban el impuesto de patrimonio en esta comunidad.

Ha indicado que a la Junta no le preocupa "tanto la recaudación" como la invasión de competencias y el "efecto huida" que provoca, ya que "ahuyenta la inversión y frena el crecimiento económico", porque las grandes fortunas y los inversores se pueden ir a otros países de nuestro entorno en los que no existe este impuesto".

Menos impuestos, más recaudación

Carolina España informó también de que la comunidad autónoma ha incrementado su recaudación media anual en más de 1.944 millones de euros con respecto al cuatrienio anterior, pese a haber bajado los impuestos.

En total, entre 2019 y 2022, la recaudación tributaria homogénea en Andalucía fue de 68.769 millones de euros, frente a los 60.992,1 recaudados entre 2015 y 2018. Esta cifra representa un 12,75% más de recaudación tributaria. Este porcentaje se traduce en un incremento de los ingresos tributarios de 7.776,89 millones de euros más en los últimos cuatro años, en comparación con los cuatro anteriores, lo que arroja una recaudación media anual de 1.944,22 millones más entre 2109 y 2022 que en el periodo 2015-2018.

El 57,46% del incremento total de recaudación se explica por el comportamiento del tramo autonómico del IRPF, en el que la Junta de Andalucía ejerce competencias normativas, bajando la tarifa autonómica. La recaudación creció 4.468,4 millones de euros entre 2019 y 2022 frente al cuatrienio 2015-2018, lo que representa un 25,03%.

Otros impuestos

La recaudación de la modalidad de Transmisiones Patrimoniales Onerosas, sobre la que la Junta ha ejercido sus competencias normativas estableciendo tipos reducidos y mayores beneficios fiscales para la adquisición de la vivienda habitual, se incrementa en 765,90 millones de euros en el período 2019-2022 respecto a 2015-2018, lo que supone un aumento de la recaudación homogénea del 18,73%.

Asimismo, la recaudación de la modalidad de Actos Jurídicos Documentados, para la que se han establecido tipos reducidos y mayores beneficios fiscales para la adquisición de la vivienda habitual, muestra un incremento de 211,74 millones en el último cuatrienio respecto al anterior, con un aumento de la recaudación homogénea del 13,92%.

Se persigue detener la fuga de rentas altas y atraer contribuyentes e inversores

Las sucesivas bajadas de impuestos, explican desde el ejecutivo, persiguen frenar la marcha de contribuyentes a otros territorios y mejorar la eficacia de la recaudación, haciendo aflorar la economía sumergida, que antes no tributaba, además de dinamizar la economía al atraer a nuevos contribuyentes e inversores.

Y se pone el ejemplo de las declaraciones del Impuesto de Sucesiones y Donaciones tras la bonificación del 99% para cónyuges y parientes directos. El número de donaciones se ha multiplicado por más de cinco y el importe de la base imponible casi por 8, a pesar de que el importe total ingresado haya disminuido como efecto, precisamente, de la bonificación.

Todos los impuestos bajan

Desde 2019, el Gobierno andaluz ha bajado todos los impuestos sobre los que tiene alguna capacidad normativa. Así, en IRPF se han bajado la tarifa y los tipos, aumentado las deducciones e incorporado muchas que no existían, y se han deflactado los primeros tramos de tributación y los mínimos exentos (aunque los efectos de esta última medida aún no se contemplan en los datos cerrados de recaudación, pues la liquidación del ejercicio 2022 aún no se ha realizado).

También se ha bonificado el Impuesto de Sucesiones y Donaciones y el de Patrimonio. Por cada euro que Andalucía ha dejado de ingresar por Sucesiones y Donaciones (los datos de Patrimonio aún no se han contabilizado), se han ingresado 10 por el incremento de la recaudación en IRPF, debido al aumento del número de contribuyentes.

Respecto a los ingresos por el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (ITP-AJD), éstos se han incrementado un 18,73% y un 13,92%, respectivamente, en el cuatrienio 2019-2022, lo que supone un aumento de la recaudación sólo por este concepto de casi mil millones de euros (977,65 millones), pese a que se han bajado los tipos aplicables.

En 2022 se ha alcanzado la cifra de recaudación por el ITP-AJD (1.842,85 millones de euros) más alta desde 2007, justo antes de la crisis inmobiliaria. Estas cifras se corresponden con un mayor dinamismo en el mercado inmobiliario de la comunidad autónoma en relación con la media de España, favorecido por la política fiscal desarrollada en Andalucía.