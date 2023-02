Gestha anuncia que la lista de morosos tendrá un impacto reducido en los deudores tributarios

El sindicato de Técnicos de Hacienda (Gestha) ha este miércoles acerca de los cuatro recursos de casación interpuestas por el Tribunal Supremo (TS) sobre los deudores fiscales y la lista de morosos. Según los técnicos, loa lista de morosos no tendrá apenas efecto sobre la mayoría de los deudores tributarios ni sobre las sanciones fiscales recurridas.

El Tribunal se pronunció manifestado que para incluir a un deudor en la lista de morosos es necesario comprobar y verificar el alcance de la deuda y tener constancia de que la liquidación es "firme" y existente.

Gestha entiende que el fallo repercutirá a un número "relativamente reducido" de las personas que no pagan su deuda porque no incapaces de sanear su impago o porque directamente esperan un fallo positivo del tribunal penal que considere que la deuda existente no es apta para incluir al ciudadano en la lista de morosidad.

Tampoco tendrá efectos en aquellos que recurran las deudas tributarias ya que piden aplazamiento hasta que haya una sentencia firme y hasta que no se dicte un fallo no es legítimo la inclusión en la lista de morosos por falta de pruebas.

Este impago no suele ser habitual, pues incluso en los casos en que las defensas renuncian a pactar con la Fiscalía, la persona denunciada ha pagado la deuda o consignado su importe para beneficiarse en último extremo de la reducción de grado, o solicitar la devolución del importe pagado con intereses de demora, apuntan los Técnicos de Hacienda

Los técnicos apuntan que las sentencias del Supremo afectarán únicamente a quienes tengan recurridas deudas tributarias y no hayan solicitado la suspensión del procedimiento recaudatorio, habitualmente por no poder aportar garantías suficientes, concluyen.