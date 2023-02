El TGUE da potestad a los Estados para incluir o excluir un proyecto de la lista de interés común

El Tribunal General de la Unión Europea (TGUE) determina que un Estado miembro tiene potestad para incluir o excluir un proyecto dentro de la lista de la UE de PIC (Proyectos de Interés Común). En una sentencia fechada a 8 de febrero de 2023, Europa señala que cuando un Estado miembro decide denegar la inclusión de un PIC relativo a su territorio, dicho Estado miembro dispone de una facultad discrecional en la materia que la Comisión Europea no puede cuestionar.

El TGUE rechaza así el recurso de la empresa Aquind, promotora de un proyecto de interconexión eléctrica que conecta las redes de transporte de electricidad del Reino Unido y de Francia, que inicialmente vio incluido el proyecto en la lista PIC de la UE, pero dos años después fue excluido por Francia. Aquind interpuso entonces ante el Tribunal General un recurso de anulación contra el Reglamento impugnado en la medida en que suprime el proyecto de interconexión Aquind de la lista de PIC de la UE.

El Tribunal declara que la Comisión cumplió con la obligación de motivación al mencionar la decisión de Francia de no conceder su aprobación a la inclusión del proyecto de interconexión Aquind en la lista de PIC de la Unión. Del mismo modo, dice no puede reprocharse a la Comisión no haber solicitado a Francia explicaciones sobre los motivos específicos de dicha decisión, ya que no puede considerarse responsable de una eventual ilegalidad cometida por un Estado miembro cuando este decida no conceder su aprobación a un proyecto.

En segundo lugar, el TGUE declara que la Comisión estaba obligada a tomar en consideración la decisión de Francia de no conceder su aprobación a la inclusión del proyecto de interconexión Aquind en la lista de PIC de la Unión y que no podía cuestionar las razones por las que dicho proyecto era el más incierto. "Aun suponiendo que la afirmación realizada por Francia, de que el proyecto de interconexión Aquind era el más incierto, proceda de un error de apreciación, la Comisión no era competente para subsanarlo, como tampoco lo es el Tribunal General para examinar él mismo esta cuestión", resuelve.