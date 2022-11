Los nuevos propietarios deben votar sobre la prohibición de pisos turísticos en la finca para poder acceder al Registro

El consentimiento de los propietarios para prohibir el uso de viviendas destinadas a la oferta turística ha de ser no sólo de los propietarios que lo eran en la fecha de adopción del acuerdo, sino de los que sean titulares registrales a la fecha en que dicho acuerdo y la consiguiente modificación estatutaria haya de acceder al Registro, según determina la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública (DGSJFP), de 3 de octubre de 2022.

En consecuencia, tratándose de un acuerdo que requiere sólo la mayoría legal, es preciso que se identifiquen los partícipes de ese voto favorable para comprobar que representen al menos las tres quintas partes de las cuotas de participación de titulares registrales en el momento de presentación del acuerdo para su inscripción en el Registro.

Señala la resolución que sobre los propietarios actuales no pueden producir efectos aquellas modificaciones del título constitutivo que no hubieran sido inscritas oportunamente, pues para estos titulares el acto no inscrito constituiría una verdadera carga oculta carente de la transparencia y publicidad necesaria que exige el sistema registral o hipotecario, de acuerdo a sus preceptos y a sus principios.

Además. si en el Registro apareciesen inscritos derechos de dominio adquiridos por terceras personas en un momento posterior a la fecha de adopción de los acuerdos debatidos, sería necesario que esa modificación estatutaria cuente con el consentimiento de estos nuevos titulares de viviendas o locales, por cuanto estos terceros no pueden verse afectados por las modificaciones del título constitutivo que no hayan sido inscritas oportunamente (artículos 5 de la Ley sobre Propiedad horizontal y también 13, 17, 32 y 38 de la Ley Hipotecaria).

Debe tenerse en cuenta que, además de las exigencias derivadas del principio de legitimación registral (artículo 38 de la Ley Hipotecaria), según reiterada doctrina de este Centro Directivo (entre otras, las Resoluciones de 23 de julio de 2005, 9 de febrero de 2008, 22 de septiembre de 2009, 25 de abril y 1 de julio de 2013, 11 de mayo, 27 de junio y 18 de julio de 2018 y 29 de mayo y 19 de diciembre de 2019), si en el Registro apareciesen inscritos derechos de dominio adquiridos por terceras personas en un momento posterior a la fecha de adopción de los acuerdos de modificación de estatutos, aunque sea a través de un consentimiento colectivo, es necesario que éste cuente con el consentimiento de esos nuevos titulares de elementos privativos.

Estos terceros no pueden verse afectados por las modificaciones del título constitutivo que no hubieren sido inscritas oportunamente (artículos 5 de la Ley sobre propiedad horizontal y 13, 17, 32 y 38 de la Ley Hipotecaria), concluye la resolución.