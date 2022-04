La guerra en Ucrania "puede acelerar la inversión en transición energética", según André Gazal (Credit Agricole)

La guerra en Ucrania puede "acelerar la inversión en transición energética" en Europa, ha afirmado este jueves André Gazal, director general y responsable global de Export Finance de Crédit Agricole CIB, debido a todos los problemas que ha generado la falta de autonomía energética en el Viejo Continente. Europa "es una de las zonas más impactadas" por esta crisis, pero al mismo tiempo "tiene los programas más ambiciosos en términos de transición energética y es la región más comprometida con el cambio climático". "Ya estamos viendo muchos sectores que ya están invirtiendo en ello, especialmente aquellos dedicados a la captura de carbono y al hidrógeno", ha señalado. Visite elEconomista Inversión sostenible y ESG, el portal verde de elEconomista.

Gazal, que ha intervenido en el evento Un nuevo mundo-Disrupción geopolítica y cambio de paradigma, organizado por Cesce, la Compañía Española de Seguros de Crédito a la Exportación, se ha referido a la taxonomía verde europea. Explicó que, tal y como se concibió inicialmente a finales de 2019 este listado de actividades "afirmaba, básicamente, que se puede invertir en cosas buenas y en cosas malas. Si haces una contribución significativa a los objetivos marcados por la UE, eso significa que eres verde y, por tanto, es aceptable. Todo lo demás era malo", ha enfatizado. Pero posteriormente se ha producido un reajuste, ha aclarado, a través de una enmienda a dicha taxonomía el pasado mes de marzo, para crear una categoría ámbar (ni totalmente verde, ni totalmente marrón). Esto "abre la puerta a financiar a mercados emergentes de forma notable", a diferencia de lo que ocurría con el planteamiento inicial de la taxonomía, "según el cual todo el mundo iba a tener que pasarse a la inversión verde, y principalmente en Europa; creo que tras la enmienda se abre una ventana de oportunidad" para estos mercados.

En lo que respecta al sector financiero, el directivo de Crédit Agricole ha destacado que los bancos "se están quedando un poco retrasados" en transparencia en lo que respecta a las cuestiones climáticas: "El 15% de los bancos de la UE revelan sus emisiones [de gases de efecto invernadero] y un 20% comparten sus estrategias de alineamiento con el Acuerdo de París". Es decir, muchos no revelan qué pasos van a seguir en este sentido. "Nosotros hemos decidido salir del carbón, y vamos a abandonar también las inversiones en petróleo y gas a medio plazo", ha afirmado.

Por su parte, Silvia Iranzo, consejera independiente del ICO y presidenta de la Comisión de Sostenibilidad de Indra, ha hecho hincapié en que el mundo se encuentra en un momento crucial por las incertidumbres que afronta. "El mundo actual se plantea ahora un crecimiento mucho más desacelerado, se estaba considerando un 4,4% y ahora es un 3,6% hasta 2023; se requiere mucha inversión", ha detallado. Aún así, ese 3,6% "podría verse amenazado si se recrudece la guerra en Ucrania, o si las sanciones sobre Rusia se hacen más exigentes; también si se endurece la pandemia. El entorno está plagado de incertidumbres", destacó. Estamos, en su opinión, "en una encrucijada; no sabemos si nos recuperaremos o si caeremos en recesión; si alcanzaremos un mundo más verde" o seguiremos dependiendo de petróleo y gas, reflexionó.

El mundo, ha señalado Iranzo,"exige cada vez más sostenibilidad", y a complicar el escenario contribuyen también las subidas de los tipos de interés. En este sentido, enfatizó que la UE va a sufrir los efectos de algo "que no tiene que ver con nosotros", en alusión a que, en Europa, la inflación la ha impulsado la subida de los precios de la energía debido a la guerra en Ucrania. "La UE no tiene que ver con esos altos precios, se deben a una guerra, pero vamos a sufrir directamente sus consecuencias", ha lamentado.

Michal Ron, presidenta de Unión de Berna, ha puesto de relieve que "ni siquiera nos ponemos de acuerdo en lo que es o no es verde". Países como EEUU siguen con sus prácticas de fracking, pese a que en la COP26 de Glasgow se comprometió a acelerar la lucha contra la crisis climática esta década, añadió. "Tampoco quiero olvidarme de la crisis de Ucrania, que agravará este proceso de conversión a las energías renovables; nosotros hemos podido mantenernos por la senda verde, pero esto no es una certidumbre absoluta y hay países que no tienen acceso a fuentes diversificadas de energías que van a regresar a combustibles fósiles como el carbón, es algo que ya está pasando en la UE. Lo que quiero decir es que no hay una solución que sea aplicable a todo el mundo, ni siquiera dentro de la UE, ni hay un solo organismo que pueda recorrer en solitario este amino de la transición verde". Este proceso, ha advertido Ron, "va a requerir mucha más coordinación de la q hemos visto hasta ahora".

Por otro lado, André Gazal ha hecho alusión a que, en los últimos tiempos, "se han producido varios shocks que han afectado a la oferta, la demanda y la confianza. La inversión se ve impactada por una falta de confianza, de saber hacia dónde vamos. Esto ralentiza las inversiones, estamos en una situación geopolítica que crea un nuevo entorno de riesgo y de volatilidad extrema que lleva a las empresas a pensárselo dos veces antes de invertir", ha advertido.