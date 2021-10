Teresa Casla (Fonditel): la verdadera oportunidad en inversión verde está en los activos ilíquidos

Cuando hablamos del universo de la inversión verde, conviene hacer una distinción entre los activos líquidos y los ilíquidos, explicó Teresa Casla, presidenta y CEO de Fonditel, en el evento en el que Spainsif (el foro español de la inversión sostenible) presentó su informe anual, el pasado martes. "Dentro de los líquidos, existen suficientes opciones para canalizar esa inversión; en los activos de renta fija también". Consulte más artículos sobre sostenibilidad en elEconomista Inversión sostenible y ESG.

Pero estos dos canales "ya están en precio", y de ahí que "quizá donde haya una oportunidad aún no tan conocida es en los activos ilíquidos, los no cotizados, los private equity, muchos de ellos en formato venture capital, que son los transformadores de la industria", afirmó. Eso sí, advirtió Casla, estas inversiones "son más controvertidas en el sentido de que el inversor tiene que ser cualificado, y entender que durante 10 o 15 años no contará con liquidez en la inversión, pero sí con medidores más claros, un seguimiento mucho más profundo de cómo esos vehículos no cotizados van a contribuir a nuevas fuentes de energía renovables, a la descarbonización o a la captura de carbono".

También puso de relieve la presidenta de Fonditel la necesidad de analizar a fondo los planes net zero de las compañías. "No hay controversia alguna cuando compras empresas de energías renovables, o el bono verde europeo de la semana pasada. Dentro de los mercados listados o públicos es muy importante tener en consideración los planes de descarbonización". No solo los de las empresas que ya generan energías limpias, sino también los de aquellos sectores contaminantes: "Hace falta mucho análisis para conocer los planes de estas compañías hacia la transición. Es una oportunidad porque hay mucho engagement por hacer, pero hay que dar credibilidad a los business plans de esas empresas o sectores para entender que van a cumplir esos cometidos", explicó.

Casla intervino en una mesa sobre el papel de las gestoras de activos ante el Green Deal, que contó también con la participación de Silvia García-Castaño, directora general de inversiones y productos de Tressis, entre otras expertas. "El flujo inversor va a continuar, de aquí a 2 semanas tenemos COP 26 y solamente cuatro de los 20 países más contaminantes han fijado objetivos. Probablemente el foco esté aquí", apuntó García-Castaño, que destacó la evolución que ha vivido esta industria, "que ha experimentado un 40% de crecimiento compuesto en los últimos 20 años, y sobre todo aquello que tiene que ver con la financiación y la deuda". Las emisiones sostenibles, ambientales y sociales alcanzan ya los 380.000 millones, "el 14% de la deuda total", remarcó. Respecto al tamaño del universo de activos en el que invertir, "en el mundo cotizado hay suficiente amplitud, y los principios de exclusión incluso están dejando de tener sentido, porque todas las grandes compañías cumplen con unas políticas de mínimos".

Por su parte, Belén Ríos, directora de negocio institucional y ESG de Amundi Iberia hizo referencia al enorme reto que representa para la UE, y para el sistema financiero, la neutralidad climática, y todo lo que ha supuesto a nivel regulatorio. Los cambios normativos, que arrancaron en 2018, cobraron fuerza el pasado mes de marzo, con la entrada en vigor del Reglamento europeo de Divulgación de información relativa a la sostenibilidad. "Esta norma ha supuesto un movimiento un poco más violento, por así decirlo, con muchas fábricas de producto buscando tener artículos 8 y 9 porque incluso habría distribuidores que no estaban dispuestos a vender productos que no tuvieran esta clasificación", señaló Ríos. También enfatizó "que las gestoras de activos debemos tener un papel significativo" en ese proceso de descarbonización. Por su parte, Ana Rosa Castro, directora de Ventas de Nordea AM, señaló que, más allá de conocer cuáles son los retos actuales, es importante adaptarse a lo que viene en los próximos años.

Un índice ESG europeo

En el acto, Spainsif hizo públicos los datos de su informe anual, incluyendo los datos de activos ESG en España (tanto de entidades nacionales como internacionales) correspondientes a 2020, que ascenderían a 345.314 millones de euros, un 21% más que el año anterior. Por primera vez, según esta plataforma, los activos ESG superan a los no sostenibles, al acaparar el 54% de la tarta total. Debe tenerse en cuenta que Spainsif considera sostenibles todos los productos que aplican alguna estrategia ESG, no solo aquellos que son sostenibles por folleto, y prácticamente todas las entidades están integrando ya el ESG. Esta plataforma de referencia se nutre de los datos que proporcionan las entidades adheridas, que son representativas del 72% del mercado nacional y del 54% del internacional comercializado en España.

Por otro lado, la clausura del evento corrió a cargo de Helena Viñes, consejera de la CNMV (Comisión Nacional del Mercado de Valores), quien afirmó que la Comisión Europea estudia crear un índice ESG, al igual que ya ha hecho recientemente con sus índices climáticos. La UE lanzó el año pasado sus propios estándares para índices de referencia bajos en carbono, con el objetivo de que los proveedores privados pudiesen lanzar selectivos bursátiles que contasen con ese sello de calidad europeo (siempre y cuando los elaboren siguiendo los criterios establecidos por la Comisión Europea). Desde entonces, "hemos visto la creación de bastantes índices climáticos y, sobre todo, un crecimiento constante del número de ETF que los replican", señaló Viñes. También aludió a la "ebullición" que vive el mercado de índices sostenibles, "que permite a los inversores interesados en la gestión pasiva posicionarse en productos indexados sin renunciar a un objetivo climático".