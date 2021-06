Sabadell emite su tercer bono verde, por 500 millones

Sabadell ha emitido un bono verde por 500 millones de euros, a 7 años, con posibilidad de cancelación anticipada al sexto año, con el objetivo de financiar proyectos de energías renovables. Se trata de la tercera colocación de la entidad con fines ambientales: el pasado mes de septiembre debutó en este mercado con un bono de 500 millones, y solo un mes después, en octubre, regresó al mercado con una emisión también verde por otros 120 millones. El banco definió en julio de 2020 el marco para la emisión de deuda vinculada a Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de Naciones Unidas.

Con esta operación, las entidades financieras y empresas españolas suman ya 8.800 millones de euros emitidos en deuda verde, social y sostenible en 2021. En poco más de 5 meses, han colocado ya un volumen que supera en un 2% al de todo 2020 (cuando rondó los 8.600 millones). Más noticias sobre sostenibilidad en elEconomista Inversión sostenible y ESG.

Según explicaron fuentes del mercado a elEconomista, en este caso la de Sabadell es una emisión de deuda senior non preferred, la primera de este tipo realizada por esta entidad que cuenta con esa etiqueta verde. El spread inicial se ha situado en los 140/145 puntos básicos. La entidad tiene otras dos emisiones de deuda senior non preferred en el mercado secundario con vencimientos inferiores –una, en mayo de 2024, y otra en marzo de 2025- que consiguieron spreads de 175 y de 155 puntos básicos, respectivamente. En la operación de este martes, los colocadores han sido la propia Sabadell, además de Commerzbank, Bank of America Merrill Lynch, Société Générale y Deutsche Bank.

La emisión más reciente hasta la fecha en España era, hasta ahora, la de CaixaBank, que el pasado 26 de mayo colocó unos 580 millones de euros en deuda verde. La misma entidad había pedido dinero al mercado solo unos días antes, el 18 de mayo, con la etiqueta de deuda social. CaixaBank lidera las emisiones de deuda ESG en lo que va de año en España.