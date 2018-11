El Gobierno italiano se tambalea: M5E y la Liga, al borde de la crisis

"Hay que considerar que es una temporada electoral para todos los países. Y muchos de ellos tienen dificultades internas muy fuertes. El Gobierno italiano, a cambio, tiene un amplio consenso". El ministro de Economía Giovanni Tria quita hierro a las críticas de sus homólogos europeos que durante el Eurogrupo de la semana pasada se declararon "muy preocupados" por la situación presupuestaria italiana.

Tria hace referencia a las últimas encuestas que indican el crecimiento de la Liga de Matteo Salvini (que dependiendo de los sondeos se sitúa entre el 30 y el 33% frente al 17% de las últimas generales), mientras el Movimiento 5 Estrellas sigue cayendo hasta rozar, según una encuesta SWG difundida la semana pasada por la cadena de televisión La7, el 26,4% (32% en las generales).

Es verdad que la suma de los dos partidos que apoyan el Ejecutivo sigue por encima del 50%. Sin embargo, las indicaciones de voto no son la misma cosa que la confianza al Ejecutivo. El Gobierno, sumido en el difícil recorrido de la ley presupuestaria, empieza a mostrar las primeras grietas. Una encuesta del 15 de noviembre realizada por EMG y comisionada por la cadena de televisión pública RAI indica un índice de aprobación del 46% (30% de juicios negativos, 24% de personas que no saben/no contestan). En la misma encuesta el 46% de los entrevistados indica que el Ejecutivo no está respetando las promesas (frente al 35% que exprime una valoración positiva), mientras el 53% opina que la ley presupuestaria no hará crecer la economía (el 29% cree que sí).

Las dificultades de la relación entre Liga y M5E son evidentes. Los dos líderes y vicepresidentes de Gobierno parecen estar de acuerdo solo en tensar la cuerda con Bruselas por fines electorales. Sobre las demás medidas siguen protagonizando malentendidos. La semana pasada los temas de crispación fueron la incineración de basura (la Liga quiere construir nuevas incineradoras, el M5E no) y el Decreto Anticorrupción promovido por el M5E pero modificado en el Congreso, durante un voto secreto, a través de una enmienda que beneficia a algunos directivos de la Liga que están en juicio. Salvini y Di Maio pasan más tiempo en ponerse de acuerdo sobre las medidas previstas por la agenda de Gobierno que en actuar sobre ellas. La tensión entre los dos socios de la mayoría de Gobierno promete estallar durante el debate parlamentario sobre los Presupuestos, que en Italia suele aportar modificaciones sustanciales a los planes anunciados por el Ejecutivo.

Además, mientras el recorrido del procedimiento de infracción promovido por Bruselas acaba de empezar, el plan presupuestario del Gobierno populista corre peligro de toparse también con el suspenso de la presidencia de la República. El presidente de la República Sergio Mattarella sigue apostando por un diálogo con la UE y respalda la postura conciliadora de los tecnócratas Conte y Tria, frente a la línea dura de Salvini y Di Maio. Según la prensa italiana, en caso de inestabilidad económica, el presidente podría hasta considerar negarse a firmar la ley presupuestaria remitiéndola al Parlamento para que la modifique. Se trata de una hipótesis extrema, que comportaría la prórroga del presupuesto en vigor y quizás aún más inestabilidad: en todo caso estos rumores señalan que Mattarella no quiere quedarse de brazos cruzados.

"Salvini no puede seguir en el Gobierno con Di Maio", opina Antonio Tajani, presidente del Parlamento Europeo

El presidente de la República tendrá que tomar las riendas en caso de crisis de Gobierno. Así, debería buscar a una nueva mayoría parlamentaria antes de nuevas elecciones. El antiguo líder del centroizquierda Pierluigi Bersani piensa que la salida a la crisis será la formación de un nuevo Gobierno tecnócrata. "Quizás no será un tecnócrata y será un político. Lo que está claro es que no podemos seguir así. Y no es porque lo dice Europa, solo hace falta ver qué pasa en los mercados", dijo Bersani. De hecho, la prima de riesgo sigue subiendo y superó la semana pasada los 330 puntos básicos.

"Salvini no puede seguir en el Gobierno con Di Maio. Si llegan hasta las elecciones europeas es un milagro", declaró en otra entrevista Antonio Tajani, presidente del Europarlamento y vicepresidente de Forza Italia. Según explica Tajani, una crisis del Gobierno podría llevar a la formación de un nuevo Ejecutivo de centroderecha, sin pasar por elecciones anticipadas, sino buscando en el Parlamento diputados y senadores "responsables" y dispuestos a apoyar a un Ejecutivo conservador aunque menos eurófobo. Según la prensa, Salvini contestó a Tajani por teléfono, dejando abierta la puerta a una futura alianza: "Gobernamos muchos años juntos. Espero que volvamos a hacerlo", dijo el ministro de Interior, según La Repubblica.