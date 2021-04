Bill Gates coincide con Greta Thunberg: "Es injusto vacunar a jóvenes de EEUU antes que a los ancianos de Brasil"

Paco Vega Madrid

El multimillonario Bill Gates ha pronosticado, en una entrevista concedida al medio de comunicación Sky News, ha pronosticado que la normalidad real llegará a finales del año 2022, pues se debe vacunar a la mayor parte de la población de todo el mundo, y ha defendido que es injusto que se vacune a los jóvenes sanos de los países ricos mientras que todavía no se ha alcanzado la vacunación de las personas mayores de 60 años de Sudáfrica o Brasil. Un posición que comparte con la activista Greta Thunberg.

Bill Gates dice que la normalidad llegará a finales de 2022

El multimillonario cofundador de Microsoft dijo, como en ocasiones anteriores, que está pandemia no se erradicará y no se alcanzará una normalidad real hasta que se vacune a la mayor parte de la población de todo el mundo. Así, Gates ha vaticinado que espera que en el segundo semestre de 2021 los países ricos empiecen a donar más vacunas a los países menos desarrollados y que, por tanto, no se alcanzará la normalidad hasta finales de 2022.

"Algunos de los países ricos, incluidos los EE. UU. Y el Reino Unido, incluso este verano llegarán a niveles altos de vacunación y eso liberaremos para que podamos distribuir las vacunas en todo el mundo a fines de 2021 y hasta 2022 y, por lo tanto, no habremos erradicado esta enfermedad, pero podremos reducirla a números muy pequeños para el final. de 2022", dijo el filántropo al medio Sky News.

Bill Gates asegura que es injusto vacunar a los jóvenes antes que a los ancianos de otros países

En este objetivo de vacunar a la mayor parte de la población para conseguir terminar con la pandemia, Bill Gates entiende que se están produciendo injusticias en la estrategia de vacunación. Así, considera que es poco ético que los jóvenes sanos de países como EEUU o Reino Unido vayan a recibir una vacuna antes que los mayores de 60 años de países como Brasil o Sudáfrica.

"El hecho de que ahora estamos vacunando a personas de 30 años en el Reino Unido y los EE. UU. Y no tenemos a todas las personas de 60 años en Brasil y Sudáfrica (vacunados", no es justo, pero dentro de tres o más dentro de cuatro meses, la asignación de vacunas llegará a todos los países que padecen la epidemia muy grave", contestó a Sky News.

Esta posición es la que mantuvo recientemente la activista sueca Greta Thunberg, que reapareció el lunes pasado en rueda de prensa con el director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, para defender que "los más necesitados puedan ser vacunados". Así, defendió en su intervención que que los más vulnerables "tienen que ser prioritarios" en la vacunación, por lo que ha criticado que "no es ético que un país con altos ingresos vacune a gente sana y jóvenes, a expensas de personas más vulnerables o sanitarios en países con menos ingresos".