Un estudio demuestra cuáles son las únicas mascarillas quirúrgicas eficaces contra los aerosoles

Llevamos casi un año sin separarnos de ellas, pero todavía se mantienen las dudas sobra la eficacia de las mascarillas en función del contexto en que se usen y del tipo de material o de modelo que usemos. La madre del cordero es qué mascarilla es la más adecuada contra los aerosoles, una de las principales vías de contagio de coronavirus.

Un estudio de la Universidad de San Diego en California (EEUU) ha intentado clarificar la cuestión al menos en lo que a mascarillas quirúrgicas se refiere. Y, en este campo, los resultados son claros: las únicas mascarillas quirúrgicas que protegen contra los aerosoles son las que tienen tres capas.

Mediante la utilización de imágenes de altas velocidades y bajo el amparo de experimentos físicos, los investigadores han determinado que las gotas grandes y que alcanzan cierto grado de velocidad pueden llegar a traspasar una y dos capas. Además, estas gotas pueden atomizarse y, con un tamaño más pequeño, permanecer suspendidas entre las capas durante un tiempo "significativo".

Por estas razones, los autores del estudio establecen que "las mascarillas de tres capas pueden bloquear eficazmente estas gotitas y, por lo tanto, podrían usarse como una herramienta clave contra el covid-19 o enfermedades respiratorias similares".

En el estudio, los investigadores compararon el comportamiento de las mascarillas quirúrgicas de una, dos o tres capas. Las de una o dos capas mejoran, lógicamente, la protección respecto a las personas que no llevan mascarilla y además evitan el peligro de la parte líquida de las gotas, pero no es suficiente.

La explicación es que las denominadas partículas estimuladoras de virus existentes en las gotas chocan contra la primera capa y se atomizan pasando a la capa siguiente. Para el tamaño de una gota de tos o estornudo, las mascarillas de una capa protegen en torno al 30%. El porcentaje para las mascarillas de dos capas sube mucho, hasta el 91%, y las mascarillas de tres capas ofrecen una protección total.

No obstante, hay que recordar que para que una mascarilla funcione correctamente en su cometido de protegernos contra el coronavirus, el ajuste a nuestra cara es algo vital. Así, si un modelo de mascarilla (sea el que sea) no se ajusta a nuestro controno de cara, por mucha eficacia de filtración que tenga no nos ofrecerá una protección completa.