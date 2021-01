EEUU se enfrenta a dos semanas de inestabilidad hasta la llegada de Biden entre dimisiones y rumores de destitución de Trump

Mientras amanece en Washington y los servicios de limpieza intentan borrar las huellas del asalto de una turba de radicales trumpistas al Congreso, Estados Unidos intenta digerir la escena que se vio ayer: a un presidente animando a sus seguidores poco menos que a dar un golpe de Estado en público, y llamándoles "bellas personas" y diciéndoles "os quiero" al ver que seguían sus indicaciones. Un escenario que abre dos semanas de inestabilidad hasta que Joe Biden tome posesión del cargo el próximo 20 de enero, y está despertando los rumores de un golpe de mano dentro el Gobierno para destituirle y evitar más caos.

Las imágenes del interior del Congreso la mañana siguiente son aún increíbles. Botes de desodorantes y banderas de Trump tiradas, pegatinas de "que les jodan a los 'Antifa'" en las puertas, extintores vaciados, gases lacrimógenos solidificados en los pasillos, agujeros de bala en los marcos, puertas centenarias arañadas, bancos destrozados, bustos ensangrentados, oficinas con los papeles por los suelos, un mensaje amenazante en el despacho de la presidenta, Nancy Pelosi, y el cartel con su cargo y nombre roto en pedazos. Todo ello cuando hay cuatro fallecidos y las tropas de Virginia aún patrullan Washington, que permanecerá en estado de emergencia hasta la toma de posesión de Biden. La policía de la capital está pidiendo por twitter ayuda para reconocer a los asaltantes.

MPD seeks assistance in identifying persons of interest responsible for Unlawful Entry offenses that occurred yesterday on US Capitol Grounds, 100 block of 1st Street, NW.



More photos: https://t.co/i2Hbv1bkPh



Have info? Call (202) 727-9099/text 50411 pic.twitter.com/yWIPEaxxFW