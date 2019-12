Cinco muertos y varios heridos tras la erupción del volcán de la Isla Blanca en Nueva Zelanda

Al menos cinco personas han muerto a causa de la erupción este lunes del volcán Whakaari, en la Isla Blanca, deshabitada al noreste de Nueva Zelanda, donde se encontraba medio centenar de turistas. Además, hay una veintena de heridos y las autoridades esperan que el número de fallecidos aumente.

El vicecomisionado de Operaciones Nacionales de la Policía, John Tims, confirmó a primera hora de la mañana la primera víctima en una rueda de prensa flanqueado por la primera ministra neozelandesa, Jacinda Ardern, aunque apuntó a que la cifra de fallecidos podría aumentar a lo largo de la jornada.

Algunos de los turistas rescatados serían del crucero Ovation of the Seas, ha explicado la Policía que ha apuntado a que otros tantos quedarían aún en la isla aunque "no estamos seguros del número ni de su estado de salud".

La erupción se ha producido sobre las 2:30 horas PM (hora local) en la isla, un estratovolcán activo de andesita que se encuentra a 48 kilómetros de la Isla Norte del país en la bahía de Plenty. Tal y como han explicado las autoridades, el cono ha expulsado humo y cenizas.

"No sé si había gente en la isla o cerca de ella, pero definitivamente había un grupo fuera y necesitan asistencia médica", ha expresado la alcaldesa de Whakatane, Judy Turner, al poco de valorar la situación. "Hay algunos heridos y estamos centrados en traer a esas personas de vuelta para llevarlas al hospital", ha añadido.

Demasiado peligroso para el rescate

No obstante, Tims ha alertado en una rueda de prensa de que "en este momento es demasiado peligroso para la Policía y los servicios de rescate ir a la isla". "Está cubierta de material volcánico y cenizas. Sabemos que la urgencia es volver allí", ha manifestado antes de añadir que la persona fallecida había sido trasladada desde la isla. Por el momento son 23 las personas han sido trasladadas.

La primera ministra del país, Jacinda Ardern, ha informado de que se estima que cerca de medio centenar de personas se encontraban cerca de la zona o en la isla cuando el volcán entró en erupción. "Todos nuestros pensamientos están con aquellos que se han visto afectados", ha expresado. "Sé que habrá una gran ansiedad por parte de aquellos que tengan seres queridos en la isla ahora mismo", ha lamentado.

El diario local 'The New Zealand Herald' ha señalado que varias personas se encuentran en estado crítico, mientras que se ha fijado un centro de operaciones en el hospital de Whakatane para trabajar junto al Cuerpo de Protección Civil, que ha pedido a aquellos que viven cerca de la isla que permanezcan en sus casas.