El presidente del Parlamento de Nueva Zelanda cuida al bebé de un diputado durante un pleno

"Normalmente la silla presidencial solo la usamos los presidentes, pero hoy un VIP se ha sentado conmigo". Así ha bromeado Trevor Mallard, el presidente del Parlamento de Nueva Zelanda, sobre el papel que le ha tocado jugar al margen de las funciones propias de su cargo.

Durante un pleno, Mallard ha cuidado e incluso le ha dado el biberón al bebé del diputado laborlista Tamati Coffey que había acudido con él a esta sesión parlamentaria.

El presidente del Parlamento neozelandés ha aprovechado para felicitar en público a Coffey, recién incorporado de su baja paternal, y a su novio por "el nuevo miembro de la familia". El acto ha sido aplaudido en gran medida en redes sociales.

Normally the Speaker's chair is only used by Presiding Officers but today a VIP took the chair with me. Congratulations @tamaticoffey and Tim on the newest member of your family. pic.twitter.com/47ViKHsKkA