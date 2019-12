La presidenta del Congreso de EEUU da luz verde a la imputación de Trump por el chantaje a Ucrania

La presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, ha anunciado este jueves que la Cámara Baja dará el paso de empezar a redactar los cargos que imputarán oficialmente al presidente del país, Donald Trump, para dar comienzo al juicio político ('impeachment') que puede acabar en su destitución. Los principales cargos, "incontestables", son los que llevan persiguiendo a Trump desde hace meses: sus presiones a Ucrania para investigar al hijo del exvicepresidente estadounidense Joe Biden como condición para entregarle ayuda militar ya comprometida, unas acusaciones corroboradas por numerosos testigos en las últimas semanas.

"Los hechos son incontestables. El presidente abusó de su poder para sus propios beneficios políticos personales a expensas de nuestra propia seguridad nacional al paralizar la ayuda militar y una reunión crucial en el Despacho Oval a cambio del anuncio de una investigación", ha afirmado Pelosi en una declaración solemne desde el Capitolio.

"Si permitimos que el presidente esté por encima de la ley, entonces seguramente pondremos en peligro nuestra República", ha advertido la dirigente demócrata. "En Estados Unidos, nadie está por encima de la ley", ha proclamado, rechazando una frase del propio Trump en la que dijo que "el artículo 2 de la Constitución me permite hacer absolutamente todo lo que quiera". "Y ver al presidente cometiendo injusticias erosiona el mismo concepto de justicia", concluyó Pelosi.

La primera parte del 'impeachment' se resolverá en la Cámara de Representantes con una votación a favor o en contra de la imputación del presidente del país por los cargos que presente la Comisión Judicial. Posteriormente, el procedimiento seguirá en el Senado, controlado por una mayoría republicana. Allí se celebrará un juicio político presidido por el líder del Tribunal Supremo en el que los senadores actuarán como jurado. Si dos tercios -67- votan a favor de considerarle culpable, Trump sería destituido y reemplazado por su vicepresidente, Mike Pence.

"Quiero un juicio justo"

Trump ha reclamado a los congresistas demócratas que completen "rápido" el proceso de impeachment para dar paso a un "juicio justo" en el Senado, de mayoría republicana y donde espera que declaren Joe Biden y su hijo Hunter, entre otros.

"Los demócratas que no hacen nada tuvieron ayer un día históricamente malo. No tienen caso de impeachment y están humillando a nuestro país pero nada les importa. Se han vuelto locos", ha afirmado el presidente de Estados Unidos, en un mensaje en Twitter minutos antes de que Pelosi leyera su discurso.

Trump ha emplazado a los demócratas a que completen el 'impeachment' "rápido" en la Cámara de Representantes, donde cuentan con mayoría, para que así el proceso llegue al Senado, controlado por los senadores republicanos.

"Así podremos tener un juicio en el Senado y nuestro país podrá volver al trabajo", ha indicado el mandatario. Trump ha dicho que en la Cámara Alta declararán en el juicio político Biden, su hijo Hunter, la propia Pelosi, y el presidente de la Comisión de Inteligencia de la Cámara Baja, Adam Schiff.

"Tendremos a Schiff, los Biden, Pelosi y a muchos más testificando y revelaremos por primera vez lo corrupto que es realmente el sistema", ha señalado. "Fui elegido para 'Limpiar la ciénaga' y eso es lo que estoy haciendo", ha añadido.

En un tuit anterior, Trump intentó explicar la llamada que los demócratas consideran que muestra la culpabilidad del presidente. Según él, no le pidió al presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, que "nos hiciera un favor" ("do us a favor"), sino que "hiciera EEUU un favor" ("do US [United States] a favor"), y que la sensación de que estaba usando un lenguaje mafioso para pedirle su ayuda personal a su homólogo ucraniano fue un error de transcripción.