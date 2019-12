La cumbre de la OTAN termina con Trump enfadado por las burlas de Trudeau, Macron y Johnson

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado este miércoles que el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, "tiene dos caras", después de que este último fuese cazado en un vídeo supuestamente burlándose del mandatario estadounidense por sus largas comparecencias antes los medios de comunicación. El magnate ha reaccionado cancelando la última rueda de prensa para cerrar la cumbre con una valoración y acortando su agenda

El vídeo, difundido por la cadena pública CBC, muestra de forma editada un corrillo en el Palacio de Buckingham en el que participan, además de Trudeau, el primer ministro de Reino Unido, Boris Johnson, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, el jefe de Gobierno de Países Bajos, Mark Rutte, y la princesa Ana de Reino Unido, hija de Isabel II.

Youtube Video

En la conversación, Johnson pregunta a Macron: "¿Por eso has llegado tarde?". Trudeau apunta a continuación: "Ha llegado tarde porque le ha salido una rueda de prensa de 40 minutos de la nada", en aparente alusión a una comparecencia previa del dirigente francés y Trump.

En otro momento, el primer ministro canadiense también asegura: "Se podría ver cómo las mandíbulas de su equipo caían al suelo". Ninguno de los presentes menciona directamente a Trump, ni tampoco se ofrece un contexto adicional a un diálogo que no se escucha por completo.

Trump ha sido interrogado sobre este tema en una comparecencia conjunta con la canciller de Alemania, Angela Merkel, y ha respondido que Trudeau "tiene dos caras". Así, aunque lo considera "un buen tipo", ha dado por hecho que el líder canadiense no está conforme con sus peticiones para aumentar el presupuesto en Defensa.

"No está pagando el 2 por ciento y puedo ver que no está muy contento por ello", ha dicho Trump, en alusión a la meta presupuestaria que Estados Unidos reclama a todos los países de la OTAN. "No paga el 2 por ciento y debería hacerlo. Canadá tiene dinero", ha apostillado.