"Sí, hubo chantaje": un aliado de Trump cambia su testimonio y revoluciona la investigación sobre Ucrania

"Sí hubo un chantaje. Todos estaban metidos en el tema". Con estas palabras, el embajador de EEUU en la UE, Gordon Sondland, se ha buscado un sitio en la historia y, quien sabe, si en una futura película de juicios, con un giro de guion sorprendente. Un giro que sacude la investigación de impeachment de la Cámara de Representantes de EEUU sobre la presunta conspiración del presidente, Donald Trump, para chantajear al presidente de Ucrania, Volodymir Zelenski, y usarle para atacar al favorito en las primarias presidenciales demócratas, el exvicepresidente Joe Biden.

Sondland es un rico donante republicano que entregó un millón de dólares a Trump durante su campaña y que fue recompensado con el cargo de embajador ante la UE. El propio presidente le ha descrito repetidamente como "un gran hombre" y "una persona respetada". Hasta ahora, había rechazado confirmar las acusaciones de que Trump estaba detrás de la conspiración para amenazar a Ucrania con congelar los fondos aprobados por el Congreso para dar ayuda militar al país europeo si no aceptaba dañar a Biden, su principal rival político a día de hoy.

Los republicanos confiaban en que su testimonio les sirviera para poner en duda las acusaciones hechas por otros testigos en los días previos, y pidieron su declaración para favorecer a Trump. El portavoz republicano, Devin Nunes, comenzó la sesión atacando preventivamente a los demócratas, a los que acusó de querer "desacreditar a Sondland", que se suponía que iba a defender al presidente.

Sin embargo, en un giro teatral, Sondland decidió cambiar su declaración por sorpresa y corroborar todas las acusaciones de los demócratas. Sí, Trump ordenó chantajear a Zelenski, y todos estaban "obedeciendo las órdenes del presidente". Sí, el abogado personal de Trump, el que fuera alcalde de Nueva York el 11-S, Rudy Giuliani, estaba organizándolo todo en nombre de su jefe. Sí, todas las personas involucradas, incluido el vicepresidente, Mike Pence, y el secretario de Estado [equivalente al ministro de Exteriores], Mike Pompeo, entendían perfectamente lo que estaban haciendo. Sí, tiene documentos y correos electrónicos que demuestran todo lo que afirma.

Por si acaso no quedaba claro, el embajador explicó que el objetivo de Trump no era siquiera que Ucrania indagara de verdad sobre la corrupción en la empresa en la que había trabajado el hijo del exvicepresidente Biden, sino simplemente que Zelenski anunciara en público que iba a abrir una investigación, para poder lanzar barro sobre su oponente político. Según Sondland, a Trump no le importaba que hubiera corrupción o no, sino poder usar la sospecha de ella para dañar políticamente a Biden, igual que el caso de los supuestos emails borrados de Hillary Clinton le ayudó a ganar en 2016.

La declaración puede suponer un giro en la investigación y deja a Trump y a los republicanos en una situación bastante más débil, aunque nada indica que los senadores del partido, que son los encargados de condenar o no al presidente, vayan a dejarle caer. Pero los demócratas no dejarán pasar la oportunidad de recordar esta declaración, digna de una película, en la futura campaña electoral. Aun así, el juicio político a Trump continúa, y nadie descarta ya nuevos giros espectaculares de guion.