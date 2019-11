Trump salva los muebles en la primera semana del 'impeachment' pese a las nuevas revelaciones

La enorme expectación por el inicio de las audiencias públicas en el Congreso de Estados Unidos para investigar las ilícitas presiones de Trump a Ucrania no se han visto respaldadas por los testimonios de los testigos. Pese a las nuevas revelaciones de esta semana, la principal prueba contra el presidente de EEUU sigue siendo la llamada telefónica que realizó el 25 de julio a su homólogo ucraniano en la que le instaba a investigar la posible corrupción de Joe y Hunter Biden así como una posible interferencia de Ucrania en las elecciones presidenciales de 2016 en EEUU.

Las audiencias públicas en el Comité de Inteligencia del Congreso comenzaron el pasado miércoles, con la declaración del actual embajador de EEUU en Ucrania, William B. Taylor. Este aportó una conversación telefónica que escuchó uno de sus ayudantes en la que Trump habría preguntado al embajador para la Unión Europea, Gordon Sondland, sobre "las investigaciones". Además, Sondland habría admitido la preocupación de Trump sobre estas indagaciones a su rival político y exvicepresidente del país, Joe Biden.

Sondland, sin embargo, no aludió a esta llamada cuando comparecieron ante el Comité a puerta cerrada, una circunstancia sorprendente dada la importancia que puede tener para demostrar las presiones de Trump a Zelensky. Sondland testificará ante el Comité públicamente la próxima semana, donde se espera que dé detalles sobre esta llamada con Trump.

Por su parte, la declaración del principal experto en Ucrania del Departamento de Estado, George Kent, sirvió para descartar las sospechas de Trump de una posible implicación de este país en las elecciones presidenciales de 2016 a favor de los demócratas, subrayando que la única interferencia que parece evidente es la que se hizo desde Rusia para favorecer la candidatura del propio Trump.

Este viernes fue el turno de la exembajadora de EEUU en Ucrania, Marie Yovanovitch, quien sin embargo no fue la protagonista de su propia intervención. Durante su declaración ante el Comité, Trump la atacó por Twitter criticando su labor cuando fue embajadora de Somalia y recordando que Zelensky habló "desfavorablemente sobre ella" en la llamada telefónica transcrita del 25 de julio.

El presidente del Comité informó a Yovanovitch sobre el tuit de Trump, y ella opinó que su intención era "intimidarla", mientras Trump alega que sólo estaba utilizando su libertad de expresión. Algunos demócratas están planteando la posibilidad de incluir la intimidación de testigos como uno de los artículos de acusación contra Trump.

Everywhere Marie Yovanovitch went turned bad. She started off in Somalia, how did that go? Then fast forward to Ukraine, where the new Ukrainian President spoke unfavorably about her in my second phone call with him. It is a U.S. President's absolute right to appoint ambassadors.