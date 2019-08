La UE rechaza eliminar la salvaguarda de Irlanda del acuerdo del Brexit y pide "propuestas concretas" a Londres

No ha colado. La UE ha rechazado la carta enviada a última hora del lunes por el primer ministro británico, Boris Johnson, en la que pedía eliminar la 'salvaguarda' para asegurar que no habrá una frontera en Irlanda tras el Brexit. Johnson proponía cambiar el actual texto legal y jurídicamente vinculante por "garantías" nebulosas de que se aplicarían "soluciones" en el futuro para evitar la frontera. La UE pidió a los británicos que dieran "ideas operativas" concretas.

El presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, escribió en su Twitter que "la salvaguarda es el seguro para evitar una frontera hasta que se encuentre una alternativa. Los que no quieren la salvaguarda y no son capaces de ofrecer soluciones realistas en realidad quieren una frontera, aunque no lo admitan".

The backstop is an insurance to avoid a hard border on the island of Ireland unless and until an alternative is found. Those against the backstop and not proposing realistic alternatives in fact support reestablishing a border. Even if they do not admit it.