Se avecina ola de fusiones en el sector 'proptech'

España es el segundo país a escala global que ha recibido más inversión en empresas tecnológicas del negocio inmobiliario. En concreto, las startups españolas del real estate captaron 856 millones de euros, según recoge el estudio Proptech Global Trends 2021, elaborado por ESCP Business School en colaboración con el Principado de Mónaco.

La cifra de inversión en startups del sector inmobiliario español adelanta a países que históricamente han contado con un mayor empuje en el ámbito tecnológico, como Reino Unido (799 millones de euros), India (771,7 millones de euros), Alemania (215 millones de euros) o Singapur (194 millones de euros). De hecho, los más de 850 millones de euros invertidos en el sector nacional sólo son superados por las empresas proptech estadounidenses (6.100 millones de euros).

"El sector proptech en España está creciendo mucho y no pasa así en otros sectores de innovación como fintech o tecnologics. Yo siempre digo que en España nos ganan en otros ámbitos, pero en ladrillo y construir somos de lo mejorcito y esto se está viendo en el proptech. A nivel mundial somos el segundo país del mundo en captar inversión para el sector proptech. Este año esa inversión ha sido liderada por Clikalia que ha conseguido 460 millones, pero al margen de esta operación, el sector interesa al inversor. Está claro que el proptech está en una fase muy sana y vamos a ver mucho movimiento este año 2022, no podría ser de otra manera después de ver el nivel de inversión en proptech alcanzado en 2021", afirma Diego Bestard CEO y fundador de Urbanitae.

El proptech inmobiliario en España ha evolucionado a pasos agigantados y en apenas un lustro, España ha pasado de tener 50 compañías proptech a más de 500. "La evolución del sector es clara. Pienso que el proptech es más prop que tech. No creo que exista una auténtica disrupción, sino que simplemente a lo que se estaba haciendo en el sector inmobiliario le estamos aplicando tecnología para hacerlo mucho más eficiente, más cercano al consumidor final y mucho más rápido", apunta Alfredo Díaz-Araque, CEO de Prontopiso.

En esta misma línea, Tomás Sánchez Colomer, associate director de Transformación y Estrategia Digital en CBRE Valuations & Advisory Services, afirma que el sector inmobiliario no sería lo mismo sin la digitalización. "Después de cinco años, desde que se empezara a hablar por primera vez del proptech, la digitalización se ha implantado en un sector muy tradicional que le costaba abrirse a la tecnología y hemos pasado de 50 a 500 empresas proptech. Hoy en día, no me imagino ninguna compañía del sector que ya no piense en tener un equipo de Data o tener desarrollos o colaboraciones con proveedores digitales o con startups".

Se están creando soluciones que nacen por y para el sector inmobiliario

"Hay dos puntos importantes a tener en cuenta. Primero la sofisticación del tipo de soluciones que estamos viendo. Son soluciones que nacen por y para el sector inmobiliario. Hace un año sólo el 20% de las startups estaban enfocadas a productos inmobiliarios y ahora es el 60%. Y un segundo punto, reside en las corporaciones que necesitan de estos proveedores digitales, pero aun así, más del 30% de las compañías del sector no tienen un plan digital establecido, luego se da un gap entre la mentalidad de las compañías y las soluciones del sector y esto solo se soluciona con un cambio de mentalidad, que ya estamos viendo. Las empresas ya no ven a las startups como competencia y se están abriendo a modelos de colaboración conjunta y en esa colaboración va a estar la magia de este negocio", explica Santiago Millán asesor de LarTech y CEO Jincana.

La colaboración entre corporates y proptechs es una realidad, con multitud de beneficios. En este sentido Grupo Lar ha creado LarTech y otras como Merlin, Colonial o Azora están explorando esta vía para mejorar la explotación de los activos. ¿Se avecinan fusiones en proptech?

"Cuando en un sector nuevo como el proptech se empiezan a ver colaboraciones en un sector consolidado y se captan grandes cantidades de inversiones empieza a olerse movimientos de fusiones y adquisiciones. Y es en este momento cuando los fondos de inversión toman posiciones. Como ejemplo tenemos a Med Capital, que será el fondo de inversión más grande del sector proptech tras el lanzamiento de un nuevo fondo. El vehículo contará con 25 millones para tomar pequeñas posiciones en compañías disruptivas del sector inmobiliario español. El proptech se ha consolidado y ya se empiezan a dar desinversiones y recogida de ganancias", declara Diego Bestard.

Algo en lo que está de acuerdo Alfredo Díaz-Araque: "La tendencia es hacia la concentración. Ya se están dando adquisiciones como es el caso de Clikalia que compró Inmho, una empresa de administración de Fincas, o la filandesa Kodit.io, plataforma especializada en activar ventas inmobiliarias de manera rápida (ibuyer) que adquirió la española Lucas, la primera startup de alquiler con opción a compra o también la compra que hizo el portal inmobiliario Idealista en Italia de Regold. Yo creo que más que grandes cambios a nivel tecnológico, aunque sí veremos que se hará más presente la inteligencia artificial y el blockchain, el cambio que se va a dar en el sector va a ser por el lado de la concentración. Aquí es clave ver si las corporates cuando compren las startups, las dejen con el espíritu de startups para que sean los grandes centros de innovación de las compañías y no unidades operativas".

Dentro de este contexto, Santiago Millán ve claras tres líneas de negocio dentro del proptech en un futuro a corto plazo: "La primera es que las startups que tengan capacidad crearán aplicaciones para dar una cobertura a todo el ciclo y no se quedarán solo poniendo el foco en una parte concreta. Segundo, se darán colaboraciones entre las startups y la última, habrá ciertos industriales que hayan apostado por el desarrollo de proyectos y al final llegarán a un punto donde tenga mas sentido integrarlas dentro de la empresa".

Este año el foco va a estar puesto en 'blockchain' y en sostenibilidad (ESG)

El proptech ya está presente en muchos ámbitos dentro del sector inmobiliario y este año el foco va a estar puesto en blockchain y sostenibilidad (ESG) asegura Tomás Sánchez. "Saliendo de lo tradicional y de lo que ya hay y que sí ha funcionado yo creo que hay un mundo por abrirse en blockchain y en sostenibilidad, ESG, y de aquí en adelante vamos a ver mucho en estos dos grandes bloques, pero sobre todo en la parte de eficiencia de procesos y se va a dar mucha startup o mucha pivotación a estos dos grandes bloques", indica Sánchez.

Bestard también apunta hacia esa tendencia para el proptech "este año veremos un paso más en la aplicación de tecnologías ya establecidas -como la inteligencia artificial (IA) o el internet de las cosas- al sector inmobiliario".

Al final se abren dos horizontes para el proptech inmobiliario. Por un lado, las startups tendrán que buscar soluciones para poder optimizar procesos y apoyarse en la tecnología y aportar al sector mejoras y por otro lado, tomar posiciones en algunos temas que igual hoy parecen ambiguos, pero que pueden ser disruptivos en el sector por lo que no hay que perderlos de vista y empezar a poner un pie en ellos como es el tema del metaverso, blockchain e inteligencia artificial. "El proptech debe poner el foco en un 80% en como mejorar el negocio y en un 20% en nuevos negocios con vista a futuro", concluye Millán.