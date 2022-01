La rentabilidad de los parques comerciales europeos iguala por primera vez a la de los centros comerciales

Los parques comerciales europeos ya son igual de rentables que los centros comerciales. Este hecho ha ocurrido por primera vez en la historia, según desvela el último informe de Savills Aguirre Newman. En concreto, la yield media de ambos activos se sitúa en el 5,43%.

Según explican los expertos de la consultora, esto se debe a que los inversores apuestan por formatos que se caracterizan por el valor y la conveniencia, así como por aquellos que pueden dar servicio a las necesidades propias del comercio electrónico.

En términos anuales, las yields prime se ajustaron en Ámsterdam (25 puntos porcentuales), Madrid (25 puntos porcentuales), Alemania (20 puntos porcentuales), y Milán (10 puntos porcentuales), aunque se mantuvieron estables la mayor parte del año, y la mayor contracción trimestral se observó en España (-25 puntos porcentuales) y Reino Unido (-25 puntos porcentuales).

El incremento anual de la inversión en parques y medianas superficies fue del 29% durante los tres primeros trimestres del año, lo que supone un incremento del 20 % sobre la media de los últimos cinco años, una tendencia al alza que, según las previsiones de Savills, va a continuar.

De acuerdo con datos de la consultora, en 2021 se han invertido más de 5.100 millones de euros en el sector en nueve países europeos hasta octubre. Solamente en el tercer trimestre, la inversión subió un 46 % respecto al año anterior, con la mayor parte del capital dirigido a Reino Unido (46 %), Alemania (37 %), y Francia (12 %).

"En 2020 y 2021, el foco de los inversores ha estado en la alimentación. Sin embargo, la oferta de esta tipología de activo cada vez es más reducida y, por lo tanto, los inversores empiezan a analizar los parques comerciales como alternativa. Una vez se consolide esta demanda, esperamos una compresión aún mayor en las rentabilidades", explica Salvador González, director nacional de inversión retail en Savills Aguirre Newman.

Los parques comerciales se han reafirmado como activos defensivos durante la pandemia. La afluencia y las ventas disminuyeron menos en los parques comerciales durante la crisis de covid que en los centros comerciales y las tiendas a pie de calle, ya que los consumidores se sintieron atraídos por los formatos al aire libre y a gran escala a los que se pudiera acceder fácilmente en transporte privado.

El informe de la consultora Retail parks - what will drive their future resilience señala que el mix comercial de los parques fue un factor que ayudó a apuntalar la resiliencia cuando las compras se redujeron durante la pandemia. Los nuevos hábitos y actividades de ocio que surgieron motivados por los confinamientos, relacionados con el bricolaje y la mejora del hogar, la jardinería y los deportes, reforzaron las ventas de muchos retailers habituales de parques comerciales.

Así, estas modas están teniendo un efecto positivo sobre los valores de los alquileres. La media de las rentas prime alcanzables en los parques comerciales en toda Europa se sitúa en 18 euros/m²/mes.

"Las unidades de gran tamaño y con alquileres comparativamente bajos, con una buena oferta de aparcamiento y accesibilidad, hacen que los parques comerciales sean adecuados para dar servicio a los pedidos click-and-collect, a las devoluciones de los clientes y a las entregas a domicilio, lo cual permite a estos centros funcionar como activos de última milla. Por ello, varias marcas están explorando oportunidades de expansión en este segmento", explica Eri Mitsostergiou, directora de European Research de Savills.

De cara al futuro, el informe señala que los parques comerciales tendrán que seguir adaptándose a los retos que plantea el incremento del comercio electrónico en toda la región europea. Asimismo, señala que es buen momento para que los propietarios de parques comerciales que estén quedando obsoletos estudien la posibilidad de reurbanizar y ampliar los parques existentes para ampliar la oferta de categorías de productos, servicios, ocio y restauración.