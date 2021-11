Madrid denuncia que recibirá el 50% de los fondos europeos que realmente le corresponden

La Comunidad de Madrid recibirá un 9% del total de los fondos europeos que se van a repartir entre todos los Gobiernos regionales. Una cantidad que consideran insuficiente, según lo explicó en una entrevista a elEconomista Paloma Martín, consejera de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura de la Comunidad de Madrid (CAM), que estima que la asignación correcta debería ser del 18%, "por nuestro peso en España".

Según explica la consejera "se utilizan criterios arbitrarios a la hora de decidir en qué y dónde se van a aplicar esos fondos europeos y no se tienen en cuenta las necesidades de las comunidades autónomas y el reparto tampoco se hace atendiendo a criterios objetivos". Así, asegura que a "Madrid se nos otorgan unas inversiones con un porcentaje muy inferior al que nos correspondería si tomaran como referencia la población o el PIB regional, por lo que nos llega menos dinero que a otras regiones".

Por otro lado, Martín se muestra crítica con la gestión que está haciendo el Ejecutivo de Pedro Sánchez y destaca que de los más de 70.000 millones de fondos europeos que llegan al Gobierno de España en modo de subvenciones, "únicamente se nos ha informado a las comunidades autónomas de 20.000 millones. Esto significa que desconocemos a que van a destinar los 50.000 millones que se están reservando".

Además, la consejera apunta que de los 20.000 millones "nos dice a cada comunidad autónoma cómo y dónde podemos invertir ese dinero, sin dejarnos margen alguno de decisión a las CCAA y además se hace de forma no objetiva".

Por eso, Martín pone en valor "la petición constante que se hace desde el Partido Popular para establecer una comisión de estudio de expertos independiente que analice el destino de esos miles de millones de euros".

Se trata de un volumen de capital tan elevado que se maneja además con un calendario tan ajustado que existen riesgos de que su implementación y la absorción de fondos se complique, por eso Martín pide "mucha responsabilidad". "Bruselas, dentro de su hoja de ruta, tiene marcados unos criterios y exige que se hagan reformas estructurales que cambien el funcionamiento de las cosas en determinados plazos cumpliendo hitos concretos", explica la consejera. "De este modo, adelanta parte de la financiación, pero si no se demuestra que se cumplen determinados hitos y no se llevan a cabo las reformas exigidas no continuarán llegando esos fondos para los proyectos que queremos desarrollar", advierte.

La titular de Vivienda reconoce que "el reto es enorme" y asegura que en materia de rehabilitación, que se lleva una gran parte de los fondos, "ya estamos trabajando con sectores muy concretos, desde Ayuntamientos para ver que programas se puede llevar a cabo en sus términos municipales, hasta que con representantes de comunidades de vecinos, empresas e industrias para ir avanzando en la medida de los posible", concreta Martín.

11.000 viviendas

Una parte importante de los fondos europeos se destinarán al mercado de la rehabilitación de edificios y barrios. En este sentido, Martín destaca que en estos momentos se están rehabilitando en la Comunidad de Madrid 11.000 viviendas repartidas en 60 municipios.

Ahora, con la llegada de los fondos europeos "existe además una oportunidad para todos de realizar inversiones para la mejora de la eficiencia energética con la posibilidad de cambiar las cubiertas de los edificios, ventanas, instalar placas fotovoltaicas para autoconsumo y facilitar el ahorro energético. Así, se van a desplegar una serie de iniciativas y ayudas que van destinaras a particulares pero también a empresas, comunidades de propietarios y a industrias para la rehabilitación completa de edificios y viviendas".