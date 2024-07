Igneo se impone a Abertis y Globalvia en la puja por las autopistas Douro Litoral, en Portugal

Igneo Infrastructure Partners se ha impuesto en la puja por Autoestradas do Douro Litoral (AEDL), la concesionaria que explota varios tramos de autopista de peaje de la A41, A43 y A32 en la periferia de Oporto, al norte de Portugal. El fondo de infraestructuras de la australiana First Sentier ha acordado la adquisición a Strategic Value Partners (SVP) y otros fondos de deuda que controlan la sociedad concesionaria tras superar al resto de ofertantes. Entre los grupos que han participado en el proceso figuran las españolas Abertis y Globalvia. También se habían aproximado el fondo galo Vauban, el neerlandés DIF y el operador de autopistas portugués Ascendi (propiedad del fondo francés Ardian).

SVP relanzó hace unos meses la desinversión después de que en 2021 suspendiera el proceso al que llegó a la fase final Globalvia. Ahora, sí ha logrado concretar la desinversión con el acuerdo con Igneo. El importe de la transacción no ha sido revelado, si bien en el mercado se ha apuntado a valoraciones de entre 300 y 400 millones de euros (con deuda). La operación ha estado pilotada por la firma francesa Natixis y el banco de inversión estadounidense Goldman Sachs.

AEDL explota los peajes de varios tramos de autopista (A41, A43 y A32) con una longitud de 73,3 kilómetros. Brisa se adjudicó la concesión en 2008 por un periodo de 27 años y con una inversión asociada de 1.000 millones. La operadora portuguesa se endeudó entonces con 833 millones para desarrollar el proyecto. Con la última crisis financiera, SVP y otros fondos adquirieron la deuda con descuentos agresivos. A comienzos de 2019, la ejecutaron para hacerse así con la propiedad de la concesionaria, alegando que Brisa había incumplido sus obligaciones.

Abertis y Globalvia se quedan así a las puertas de sumar un nuevo activo a su cartera. El grupo propiedad de ACS y la italiana Mundys buscaba regresar a Portugal, donde ya estuvo hace más de una década con una participación minoritaria en Brisa. Globalvia, por su parte, está presente en el país condos autopistas, Transmontana A4 y A-23 Beira Interior.