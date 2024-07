ACS trocea la venta de su filial de servicios Clece tras recibir ofertas insuficientes

ACS replanteará el proceso de venta de su filial de servicios Clece tras recibir ofertas que no colman las expectativas que se había fijado inicialmente. Así, la nueva estrategia discurrirá por una desinversión troceada. Presumiblemente, la dividirá entre las dos grandes áreas que desarrolla la compañía, 'Facilities' y Social. El objetivo es maximizar el valor de la subsidiaria y tratar de reducir las potenciales minusvalías que la transacción podría tener en las cuentas del grupo que dirigen Florentino Pérez, como presidente, y Juan Santamaría, como consejero delegado.

ACS contrató a Bank of America (BofA) y Société Générale en otoño de 2023 para pilotar el proceso de venta de Clece, alineado con la hoja de ruta de la compañía de dirigir sus esfuerzos al terreno de las concesiones de infraestructuras y la construcción. Tras testar el apetito del mercado, las entidades asesoras lanzaron en diciembre la operación en un único bloque, a pesar de los antecedentes inmediatos. Ferrovial y Sacyr también sacaron inicialmente al mercado sus filiales de servicios en un solo proceso, pero finalmente optaron por dividirlo por actividades y/o geografías, según el caso. ACS seguirá ahora el mismo camino.

En febrero, el gigante de las infraestructuras español recibió ofertas no vinculantes de Serveo, controlada por el fondo español Portobello, el grupo danés ISS y el fondo Pacific Avenue Capital Partners, según informó 'Expansión'. El interés de algunas de ellas, no obstante, no alcanzaba todo el perímetro que compone Clece.

En este escenario y tras analizar con sus asesores alternativas, ACS ha optado por separar previsiblemente en dos partes la desinversión. Con ello, confía en despertar un mayor interés en el mercado. Clece aglutina una multitud de actividades que se diversifican en residencias y servicios de asistencia y ayuda a mayores, servicios educativos y sociales (personas dependientes), 'facility management' en edificios de oficinas, hospitales, centros comerciales, espacios de ocio o industrias, mantenimiento de edificios, servicios de logística, seguridad, jardinería, servicios energéticos, limpieza, marketing en espacios públicos, alumbrado público, servicios medioambientales o aeroportuarios.

La compañía, dirigida por Cristóbal Valderas, generó en 2023 una cifra de negocio de 1.928 millones de euros tras elevarla un 6% con respecto a 2022. Este importe se reparte prácticamente a partes iguales entre las actividades de 'facility management' y de social (jardinería y otros servicios tiene un peso muy limitado). Mientras, el resultado bruto de explotación (ebitda) de la filial de ACS avanzó un 11,1% en el último ejercicio, al pasar de 97 a 107 millones de euros. El beneficio neto de la sociedad, por su parte, subió el 1,3%, de 27 a 28 millones de euros. La cartera se situó en diciembre de 2023 en 2.913 millones, equivalente a 18 meses de producción.

Clece contabilizaba al cierre de 2023 una plantilla compuesta por 82.651 trabajadores, lo que la convierte en una de las mayores empleadoras de España. La firma concentra la mayor parte de su negocio en España (1.731 millones de euros en ventas), pero también está presente en Portugal (28 millones) y en Reino Unido (169 millones), donde ha crecido en los últimos años con compras de empresas de servicios sociales.

ACS dirigirá la venta troceada a las firmas que ya se interesaron por la operación única meses atrás y la abrirá a otros posibles candidatos que encuentren un mayor atractivo en la adquisición del negocio de 'facilities' o del social. El objetivo inicial del grupo era obtener entre 600 y 700 millones de euros.