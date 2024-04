Emiratos gastará 34.000 millones para convertir el segundo aeropuerto de Dubái en el mayor del mundo

Emiratos Árabes Unidos (EAU) anunció este domingo que comenzará a construir nuevas terminales en el Aeropuerto Internacional Al Maktoum, el segundo de Dubái, para convertirlo en el mayor del mundo, una vez completado, con capacidad para más de 260 millones de pasajeros.

En su cuenta de X, el gobernador de Dubái, Mohamed bin Rashid, anunció el inicio de la construcción de "las nuevas terminales del Aeropuerto Internacional Al Maktoum", cuyo coste será de aproximadamente 128.000 millones de dirhams emiratíes (34.000 millones de dólares).

Today, we approved the designs for the new passenger terminals at Al Maktoum International Airport, and commencing construction of the building at a cost of AED 128 billion as part of Dubai Aviation Corporation's strategy.



