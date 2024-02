Sener diseña la red de monorraíl de El Cairo de 96 kilómetros, la más larga sin conductor del mundo

El consorcio formado por las constructoras Orascom y Arab Contractors ha encargado a Sener el diseño de la nueva red de monorraíl de El Cairo. Con 96 kilómetros de vía elevada, 35 estaciones y dos cocheras, será la red de monorraíl sin conductor más larga del mundo y la segunda más larga en general.

La red monorraíl ofrecerá una alternativa eficiente y sostenible de transporte público masivo en el área metropolitana de la capital de Egipto.

Sener, en asociación con Shaker Consultancy Group, ha sido designada como diseñador principal del proyecto, siendo responsable del diseño de la estructura de guiado elevada y de la arquitectura y los sistemas electromecánicos para las estaciones y las cocheras, así como del aseguramiento de los sistemas.

El proyecto comprende dos líneas: la `'New Capital', que conectará las nuevas áreas urbanas del este de la ciudad, como Nuevo Cairo y la Capital Administrativa, con 54 kilómetros y 22 estaciones, y la "6th of October", con 42 kilómetros de longitud y 13 estaciones, que prestará servicio al oeste del Nilo hasta Guiza.

Está previsto que el servicio se preste por una flota de 70 trenes sin conductor de 4 vagones fabricados por Alstom, proporcionando una capacidad de 45.000 pasajeros por hora y sentido, con una velocidad máxima de 90 kilómetros por hora.

Las obras están siendo ejecutadas por Orascom, Arab Contractors y Alstom como contratistas principales para la Autoridad Nacional de Túneles de Egipto (NAT).

Salto tecnológico

La iniciativa supone un salto tecnológico en el transporte ferroviario por tracción eléctrica y ofrecerá una alternativa segura, rápida y no contaminante para conectar el área metropolitana de El Cairo transversalmente de este a oeste. Facilitará la movilidad de los habitantes y visitantes de la ciudad, descongestionando el tráfico. Se espera que la línea 'New Capital' esté terminada a finales de 2024, mientras que la línea '6th of October' estará concluida en 2025.

El director de Sener en Egipto, Medhat Elguindy, destaca que "nos alegra combinar nuestra trayectoria global en movilidad y la experiencia en otros proyectos destacados en Egipto para dotar a El Cairo con un medio de transporte masivo alineado con la estrategia 'Egypt Vision 2030', que contribuya al desarrollo urbano y económico de la capital".

En este sentido comenta que Sener está contribuyendo al desarrollo de sistemas de transporte emblemáticos en Egipto, como por ejemplo los túneles bajo el Canal de Suez recientemente inaugurados en Port Said. Asimismo, la experiencia en proyectos de sistemas de monorraíl en diferentes lugares del mundo, desde Estados Unidos a Brasil, Panamá o México, permite ayudar a Orascom, Arab Contractors y NAT a hacer realidad "un proyecto tan ambicioso como éste, y a incentivar el uso de un medio de transporte eficiente, seguro y respetuoso con el medioambiente".