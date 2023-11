El plan de Limak en el Espai Barça: 2.000 trabajadores y prestigio a cambio de margen

Limak se alzó ganadora en el concurso del Camp Nou con la promesa de erigir el estadio en unos plazos y a unos costes inferiores a las ofertadas por las grandes constructoras españolas. La organización otomana, una desconocida en España, se enfrentó desde el primer momento a la desconfianza del entorno azulgrana o incluso de la agencia de rating de la financiación de la obra. Casi un año después de la firma del contrato y ya con los trabajos en marcha, explica sus planes para una instalación que debe ser su puerta de entrada a Europa y Latinoamérica.

La presidenta de Limak, Ebru Özdemir, recibe a un grupo de medios entre los que está elEconomista.es en las oficinas de la empresa en Estambul. "El nuevo Camp Nou es nuestro proyecto estrella, nuestro primer paso en el continente europeo", sostiene. La directiva se muestra convencida de que el conjunto azulgrana volverá a jugar sus partidos allí en noviembre de 2024 y que la obra se entregará en 2026.

La firma ya se postuló para la privatización del aeropuerto de Lyon o para la ampliación de Schiphol (Ámsterdam), detenida tras el coronavirus. Luce además el puesto número 50 en el ránquing de constructoras internacionales de la revista Engineering News-Record y una facturación de 4.700 millones en 2022 y, aunque en otra escala, se compara con firmas como Ferrovial o Acciona. "Aunque evidentemente queremos ganar dinero, la prioridad de esta obra no son los beneficios", completa Haldun Firant, director general de la división de construcción del grupo.

El precio máximo es de 960 millones de euros

Limak asume sacrificar sus márgenes a cambio de darse a conocer en Occidente. Para ello, firmó un contrato con un precio máximo de 960 millones de euros. Según un informe de Kroll –la agencia de rating del Espai Barça-, esta cifra incluye los costes de construcción (850 millones), el fee de la constructora (23 millones) y contingencias por valor de 87 millones. Además, se incluyeron contingencias por otros 63 millones de contingencias fuera del contrato, lo que dejó la cifra para contratiempos en 150 millones.

"Hay otros 97,2 millones de euros reservados para otras obras no esenciales que pueden desviarse a las obras de construcción. Estos fondos sólo podrán asignarse al Camp Nou si el JLL –el asesor técnico- certifica que la contingencia restante es suficiente para completar las obras principales", añade Kroll.

La firma turca llegó a un acuerdo con sus proveedores para que los precios se mantuvieran estables hasta agosto de 2023, pese a la inflación. "Los costes no han subido desde entonces", explica Firant. "Una vez ganas el concurso, el número de proveedores interesados se expande", añade.

Más allá del coste, Limak no tiene dudas de sus plazos. Presume de haber construido el Mersin Arena (25.500 asientos) en 140 días. Esta velocidad no es extrapolable al Camp Nou: el estadio barcelonés está en medio de una ciudad y en Turquía no es extraño trabajar en turno de noche, algo no permitido en Cataluña.

"Hacer un estadio no es especialmente complicado", dice Limak

"Hacer un estadio no es especialmente complicado", dice Firant, que considera el recinto mucho más fácil de erigir que otras obras que tienen en marcha, como la sede del Banco Central de Turquía, con un presupuesto de 700 millones, o el puente colgante de Çanakkale, de 3.200 millones.

"Se seguirá un modelo de construcción poco habitual, creciendo en paralelo. Por ejemplo: no hay que empezar toda la cimentación para comenzar la estructura. Y esa estructura la llevaré lo más arriba posible", desgrana Joan Sentelles, director de operaciones del Espai Barça.

Limak está especializada en la construcción de infraestructuras por bloques, que se erigen incluso en otros países y se montan como un rompecabezas. Al ser un recinto ancho, se puede hacer de forma paralela, por lo que se han estandarizado los diferentes módulos para que todos sean idénticos.

La velocidad era la prioridad del conjunto azulgrana con la obra, pues cada día que pasa fuera del Camp Nou es una merma en sus ingresos. "El Barça volverá a jugar en su campo en noviembre de 2024", garantizan desde la compañía.