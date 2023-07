Dominion eleva un 2% su beneficio en el primer semestre, hasta los 23,8 millones

Dominion, compañía de servicios y proyectos de ingeniería y multi-tecnológicos, ha cerrado el primer semestre del año con un beneficio de 23,8 millones de euros, lo que supone un incremento del 1,7% en tasa interanual.

El resultado bruto de explotación (ebitda) de la multinacional vasca también ha aumentado un 26% en comparación con la primera mitad de 2022, hasta los 71,2 millones.

Los ingresos de Dominion en la primera mitad del ejercicio se han situado en los 570,9 millones, un 9,2% más en comparación con la primera mitad del ejercicio anterior. De este alza, el 7% corresponde a un aumento orgánico de las ventas, mientras que el crecimiento inorgánico aporta un 2,1%. Del total de la cifra de negocios, el 38,8% proceden de España, hasta los 221,8 millones, que corresponden a servicios sostenibles y proyectos 360.

Además, Dominion tiene una cartera de proyectos 360 de hasta 586 millones de euros. De este monto, 288 millones corresponden a infraestructuras renovables, otros 215 millones a infraestructuras sociales y 116 millones a infraestructuras industriales.

La deuda financiera neta de la compañía también ha experimentado un crecimiento. Así, si al cierre de junio era de 60,9 millones, ahora se ha situado en los 85,6 millones, un 40,6% más en tasa interanual. La compañía se ha marcado un objetivo de deuda cero en 2026.

El consejero delegado de la compañía, Mikel Barandiaran, ha explicado que estos resultados muestran "la recurrencia de nuestra cuenta de resultados y la fortaleza de nuestro negocio a pesar del gran impacto de factores como el aumento de los costes de financiación o la inflación".

En cuanto al Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que The Phone House, dependiente de Dominion, la sociedad no lo recoge al "no haber una cifra definitiva de tiendas y empleados afectados al encontrarse en fase de negociación", según ha explicado la compañía.

Además, al cierre del primer semestre, Dominion ha finalizado su cuarto programa de amortización de acciones propias por aproximadamente el 1% de su capital social y el pasado día 5 de julio repartió dividendo por un total de 14,7 millones.

De cara al resto del ejercicio 2023, Dominion prevé lograr un ebitda de 150 millones y una generación de caja operativa que supere los 70 millones.