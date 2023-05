Ningún accionista vende y Ferrovial certifica su traslado a Países Bajos

Ferrovial ha superado el último escollo para rubricar la fusión inversa de la sociedad por parte de Ferrovial International SE por la que ésta se convertirá en la matriz y, en consecuencia, la sede fiscal del grupo quedará fijada en Ámsterdam (Países Bajos).

Ninguno de los accionistas que había votado en contra de la reestructuración societaria en la junta general del pasado 13 de abril ha ejercido su derecho de separación, según la información provisional que tiene la compañía. Leopoldo del Pino, hermano del presidente, Rafael del Pino y que había rechazado la propuesta en la asamblea, ha cumplido lo previsto y tampoco ha vendido sus títulos, permaneciendo n el accionariado de Ferrovial SE como uno de los inversores más destacados con el 4,2% del capital.

Tampoco ningún acreedor ha ejercido su derecho de oposición a la reestructuración societaria de Ferrovial

"Una vez finalizado el periodo para la comunicación por parte de los accionistas de su deseo de ejercer el derecho de separación, no nos consta que ninguno lo haya ejercido. No obstante, aunque no prevemos cambios, debemos esperar al miércoles para darlo por cerrado formalmente, ya que el procedimiento establece un plazo de cuatro días para que los custodios terminen de corroborar la información. Tampoco nos consta que ningún acreedor haya ejercido su derecho de oposición", señalan desde Ferrovial.

Ferrovial, por tanto, no tendrá que desembolsar ni un euro para compensar a sus accionistas. La compañía había reservado 500 millones de euros para aquellos inversores que optaran por ejercer el derecho de separación. Este importe, que era el máximo que había comprometido, implica el 2,5% del capital. En la junta votó en contra el 4,47%.

Ferrovial había fijado en 26 euros por título el precio que pagaría a los accionistas. Ayer su cotización cerró en 29,43 euros, por lo que la pérdida para los inversores que decidieran vender a mercado superaba el 13,19%.

La fusión será efectiva una vez se publique en los registros mercantiles. La proyección de la empresa discurre por culminar la fusión a finales de junio o comienzos del segundo semestre, momento a partir del que Ferrovial International SE se convertirá en la matriz del grupo y comenzaría cotizar en el Euronext de Ámsterdam y también en las Bolsas de Valores Españolas -se excluirá de las mismas a Ferrovial SA-. Para finales del presente ejercicio, presumiblemente en diciembre, pretende dar el salto a Nueva York e iniciar su cotización en Wall Street -apunta al Russell 2000-.