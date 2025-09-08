GDELS-Santa Bárbara se alía con Novaindef para imprimir en 3D repuestos de Defensa

GDELS-Santa Bárbara Sistemas (GDELS-SBS) y Novaindef, empresa española especializada en fabricación aditiva, han sellado una alianza estratégica que contempla la creación un Centro de Excelencia en fabricación avanzada en las instalación de GDELS-SBS en Alcalá de Guadaíra. Según un comunicado de GDELS-SBS, el centro, que estará plenamente operativo en el primer semestre de 2026, será "el único en su clase en Europa" combinando tecnologías de impresión metálica en entornos desplegados con capacidades de digitalización industrial "de última generación".

"La alianza introduce una tecnología disruptiva que ningún otro fabricante de equipos originales (OEM) ha integrado hasta ahora en sus procesos operativos. Gracias a esta inversión estratégica, GDELS-SBS y Novaindef ofrecerán una solución integral única en el mercado, capaz de resolver obsolescencias críticas, reducir drásticamente los tiempos de parada y mejorar hasta en un 50% la capacidad de respuesta operativa", ha resaltado GDELS-Santa Bárbara Sistemas.

Innovación

Este proyecto -que, de acuerdo con GDELS-SBS, "transformará radicalmente el mantenimiento y la disponibilidad operativa de los sistemas terrestres"- se alinea con la Estrategia Europea de Defensa, "reforzando la autonomía operativa y la resiliencia industrial en escenarios complejos".

Además, impulsa un ecosistema de colaboración tecnológica que "integra a pymes innovadoras, consolidando el liderazgo de España en sectores estratégicos".

Asimismo, el proyecto contempla la creación de un repositorio digital certificado, con "los más altos estándares" de ciberseguridad, que permitirá la fabricación y certificación de componentes "en tiempo récord".

Protagonistas

"Este acuerdo representa una revolución industrial en defensa. Apostamos por el talento nacional y por una tecnología que redefine los estándares de fabricación avanzada en Europa", destacó el director de Soluciones y Servicios de Apoyo al Ciclo de Vida (LSS) de GDELS-SBS, Plácido Puentedura, durante la presentación del proyecto.

"Es un orgullo liderar desde España una iniciativa que sitúa a nuestras capacidades tecnológicas en el centro de la transformación digital de la defensa", explicó el consejero delegado de Novaindef, Virgilio García.