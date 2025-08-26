Ecosteel Solutions presenta un ERE de extinción para sus 24 trabajadores en Aranda de Duero por la crisis del acero

Ecosteel Solutions ha iniciado contactos con los representantes de los trabajadores para comunicarles la intención de la empresa de presentar un ERE a consecuencia del cese total de su actividad empresarial y que afectará a la totalidad de la plantilla formada por 24 personas.

Ecosteel Solutions es una planta de producción de acero decapado especializada en un proceso de producción ecológico que pertenece al grupo Coated Solution, cuya matriz es Network Steel.Según lo previsto, el periodo de consultas con los trabajadores, cuyo plazo es de 15 días, se iniciará la semana próxima, han informado fuentes de la empresa.

"El cese de actividad está motivado por la crisis global que afecta al sector del acero, que se ha traducido en los últimos meses en fuertes caídas de precios, baja demanda y altos costes energéticos y operativos, acentuados además por los conflictos vigentes en varias partes del mundo", ha señalado.

Asimimo, la empresa ha añadido que el contexto actual del mercado del acero "imposibilita" rentabilizar un producto ecológico como el que se produce en Ecosteel, con las consecuentes pérdidas económicas.

La intención de la empresa, una vez se inicie el periodo de consultas con los representantes laborales, es tratar de que el proceso sea "lo más justo y respetuoso" posible para todas las partes involucradas, como solución efectiva para la situación por la que atraviesa la empresa.

La antigua planta de Todoaceros se rebautizó como Eco Steel Solutions en septiembre de 2021 y está integrada en el grupo Network Steel Resources, al que también pertenece Coated Solution Aranda, una de las empresas con mayor facturación en el municipio y la Ribera.